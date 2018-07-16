Mv. Özçelik ve Uğur’dan Milli Eğitim Bakanı ziyareti

AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyarette bulundular.



Ak Partili Milletvekilleri Özçelik ve Uğur, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u ziyaret etti.



Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur: “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ziyaretimiz sırasında Eğitim Kenti Burdur’umuzda devam eden yatırımlarımızla ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. Yine 2019 yılı yatırım programına alınmasını talep ettiğimiz projelerimizi Sayın Bakanımıza ilettik. İlimizde yeni yapılacak olan tüm yatırımları takibini birlikte gerçekleştiriyoruz.” dediler.