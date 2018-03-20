Vali Şerif Yılmaz, yenilenerek hizmete açılan İnsuyu Mağarası’nda incelemelerde bulundu. Mülkiyeti İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisiler Birliğine ait, İnsuyu Mağarası işletmeciliği için geçtiğimiz günlerde pazarlık usulü ihaleye çıkılmış, yapılan ihalede İnsuyu Mağarası Kapı Girişi Kafeterya, Hediyelik Eşya, Yöresel Ürünler İşletmeciliği ile Genel Saha Temizliği ve Güvenlik Hizmetleri ihalesini Burdur Öğretmenevi Müdürlüğü almıştı.

İhale işlemlerinin tamamlanmasının ardından yer teslimi yapılan İnsuyu Mağarası yenilenmiş haliyle ziyarete açıldı.

Ziyarete açılan İnsuyu Mağarasını gezerek incelemelerde bulunan Vali Yılmaz’a İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı ve Genel Sekreter Servet Olpak eşlik etti. Ziyaret sırasında Öğretmenevi Müdürü Halit Aksel’de hazır bulundu.Vali Yılmaz, İnsuyu Mağarası’nın çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından yeni çehresiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını belirterek, ülkemizin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası’nın yenilenmiş haliyle hak ettiği değeri görmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti. İhale sonrası işletmeciliği üstlenen Öğretmenevine de hayırlı olmasını diledi.

Öğretmenevi Müdürü Halit Aksel de, mağaranın ziyaretçiye açıldığını, sosyal alanlarla ilgili taşınma işlemlerini kısa süre içerisinde tamamlayarak en iyi şekilde hizmet sunacaklarını ifade etti.





