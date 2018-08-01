Burdurlu pazarcıdan örnek kampanya

Burdur’da bir pazarcı esnafı, tezgahındaki sebze ve meyveleri şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz verip, örnek bir davranışa imza attı.



Pazarcı esnafı Erdem Aksu, her salı günü Burdur Kapalı Pazar yerinde açtığı tezgahındaki ürünleri şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz veriyor. Aksu çeşit ve kilo sınırlaması da getirmiyor.





"Tezgahıma gelen şehit ve gazi yakınları istediği ürünü ücretsiz olarak alabilir" diyen Erdem Aksu, "Ülkemiz için canından ve uzuvlarından vazgeçen şehit ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Birkaç meyvenin hesabını da yapamayız" dedi.





Böyle bir kampanya başlatmasının sebebinin vefa borcu olduğunu söyleyen Aksu, "Bu topraklarda rahat rahat yaşayabiliyor ve ticaretimizi yapabiliyorsak, Mehmetçiğimize en önemlisi de şehit ve gazilerimize çok büyük bir vefa borcumuz var. Şehitlerimiz bu topraklar ve bizler için canlarını verirken, gazilerimiz vücutlarından bir parçayı feda ederken, bizlerde şehit ve gazilerimiz ile yakınları için ne yapsak azdır. Ben de kendimce böyle bir kampanya yaparak onlara olan vefa borcumu göstermek istedim" ifadelerine yer verdi.