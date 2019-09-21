Yarışlı Gölü'nün kuruduğu iddiasıBurdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün tamamen kurumadığı, mevsimsel olarak belirli bölgelerde kurumaların meydana geldiği bildirildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Yarışlı Gölü'nün Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak 2016'da tescil edildiği aktarıldı.Gölün bin 463 hektarlık alanda küçük ve sığ olmasına rağmen yıl boyunca ve göç dönemlerinde barındırdığı kuş çeşitliliğiyle önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Göl, çevresinde bulunan Kocaalan Deresi, Uyuzun Dere, Boztaş Dere, Suuçtuğu Dere gibi birçok sürekli ve mevsimsel tatlı su kaynaklarıyla beslenmektedir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Yarışlı Gölü'nün mevsimsel göl özelliğinde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Bazı haber metinlerinde iddia edildiği üzere göl tamamen kurumamış olup, mevsimsel olarak belirli bölgelerde kurumalar mevcuttur ancak bu bölgeler de tatlı su kaynaklarından beslenmektedir. Göçmen su kuşlarından flamingolar, angıt ve birçok ördek türü de sürüler halinde yoğun olarak bugün itibarıyla çekilen fotoğraflarda da görüleceği üzere gölde görsel şölen sunmaya devam etmektedir. Bu alan ve çevresinde tespit edilen 141 kuş türünün 80'i ötücü, 50'si su kuşu, 9'u gündüz, 1'i gece yırtıcısıdır. Gölün sığ olması, göl suyunun alkali ve tuzlu olması, ayrıca flamingoların besin kaynağını ihtiva etmesi sebebiyle yılın büyük bir bölümü gruplar halinde flamingolara ev sahipliği yapmaktadır. Kurumumuzca Yarışlı Gölü, Bakanlığımız mevzuatları ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümlerine göre planlanmakta ve yönetilmektedir."BURDUR (AA) -