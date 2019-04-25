Burdur'da traktör devrildi: 1 ölü- Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karakent köyünde tarlasını sürmeye giden Veli Davan (57) idaresindeki 15 DT 181 plakalı traktör, yaklaşık 5 metre yükseklikten yol kenarına devrildi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Davan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemenin ardından Davan'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.BURDUR (AA)