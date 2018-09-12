

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Bucak Kocaaliler yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Simit (47) idaresindeki 50 PU 192 plakalı otomobil Bucak çıkışında aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak önce dağ kenarındaki kayalıklara çarptıktan sonra taklalar atarak yaklaşık yüz metre sürüklendi.





Kazayı görenlerin Bucak jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine kısa sürede jandarma 112 sağlık ekipleri ve Bucak Belediyesi kurtarma aracı geldi. Kazada sadece sürücünün bulunduğu ters dönen araç yoldan geçenlerin de yardımı ile düzeltildi. Ağır yaralanan Murat Simit'in duran kalbi sağlık ekipleri tarafından çalıştırılıp ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Simit tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.