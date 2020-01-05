Eşsiz kar manzarası eşliğinde yeşille mavinin beyaz örtüyle buluştuğu Salda Kayak Merkezinde, Vali Hasan Şıldak ve beraberinde yer alan protokolün katılımıyla gerçekleşen törenle sezon açılışı yapıldı...
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