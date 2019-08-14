Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Bilgin idaresindeki 34 NN 7209 plakalı otomobil, Yeşilova Caddesi'nde Hasan Aksoy'un yönetimindeki 15 KB 503 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Aksoy ile otomobil sürücüsü Bilgin ve yanındaki Kamile Bilgin yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Kaza yerinden resimler yükleniyor...



BURDUR (AA) -



