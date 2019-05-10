Ormanda kenevir yetiştiren cezaevi firarisi yakalandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda cezaevi firarisi olduğu tespit edilen zanlı yakalandı.



Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güney köyü Çınarcık mevkisindeki ormanlık alanda E.Ç. ve F.D'nin yasa dışı kenevir yetiştirdikleri ve yetiştirdikleri keneviri Denizli'ye uyuşturucu olarak satacaklarını öğrendi.



Operasyonda E.Ç. ve F.D yakalandı, 71 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Öte yandan şüphelilerden E.Ç'nin Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu firarisi olduğu ve 6 suçtan arandığı tespit edildi.



Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.



BURDUR (AA) -