BURDUR'DA DEPREM

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’nden alınan son bilgilere göre merkez üssü Burdur Karamanlı bölgesi olarak belirtilen 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Gece saat 03:54’ten sabaha 09:21’e kadar sallanan Karamanlı Tefenni bölgesindeki deprem ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından hisedildi. Son artçı sarsıntının merkez üssü Karamanlı bölgesi olduğu belirtildi. Gece saatlerinde başlayan sallantılar vatandaşları tedirgin etti.



İŞTE BURDUR'DAKİ SON DEPREMLER



2019.07.21 13:44:09 37.3348 29.8380 11.0 -.- 2.3 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel

2019.07.21 13:12:06 37.3652 29.8450 29.5 -.- 2.1 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel

2019.07.21 12:50:51 37.3412 29.8438 9.6 -.- 3.0 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel

2019.07.21 12:37:01 37.3113 29.8530 8.5 -.- 3.0 -.- MANCA-KARAMANLI (BURDUR) İlksel

