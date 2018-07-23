Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem

Burdur'un Yeşilova içesinde sabah 05.40'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD’ın internet sitesinden yayınladığı verilere göre 05:40’da meydana gelen depremin merkez üssü Burdur Yeşilova olarak ifade edildi. Depremin şiddet 4.6 olarak belirlendi. Deprem yerin 5-7 kilometresinde meydana geldi. Depremin merkezüssünde bulunan evlerin içerisinde küçük çaplı hasarların olduğu da bize gelen bilgiler arasında



Kandilli Rasathanesi ise Burdur Yeşilova ‘da meydana gelen depremi 4,7 olarak belirledi.