Burdur'da 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri

Burdur'un Karamanlı ilçesinde ''19 Mayıs Gençlik Haftası'' dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

Karamanlı Gençlik ve Spor Müdürü Muharrem Erkil, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku ile kutladıklarını söyledi.

Erkil, Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş Savaşı mücadelesinin 100. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek ''Bugün Türkiye, kültür ve medeniyeti, milli iradesi ve milletimizin özgüveni ile daha güçlü bir ülke haline gelmiştir.'' dedi.



İlçede etkinlikler kapsamında, gençlik yürüyüşünün yanı sıra bilek güreşi ve liseliler arası bocce müsabakaları ile dart atışı ve karaoke yarışması düzenlenecek.



17 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek fener alayının ardından, Zakkum Grubu gençlik konseri verecek.



BURDUR (AA) -