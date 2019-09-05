Burdur Valiliği ile BUTSO arasında iş birliği protokolü imzalandı

Burdur'da uyuşturucu ile mücadelede uygulanan "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" projesi kapsamında Valilik ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Valilik Toplantı Salonun'da gerçekleşen protokol imza törenine, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, projenin yürütülmesinde sorumluluğu bulunan paydaş kurumların müdürleri ve odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Protokol, Vali Şıldak ve Keyik tarafından imzalandı.

Vali Şıldak, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" projesinin başarıyla uygulandığını söyledi.



BUTSO ile imzaladıkları iş birliği protokolü ile projenin daha güçlü olduğunu ifade eden Şıldak, "Gençlerimize umut olma yolundaki desteğinden dolayı odamıza teşekkür ediyorum."dedi.



Şıldak, proje kapsamında 69'u uyuşturucu, 6'sı alkol bağımlısı toplam 75 gençle irtibat kurduklarını belirterek "Uyuşturucu ile mücadeledeki sloganımız hayata tutunmayla ilgiliydi. Yani 'Umuda kapı açıyorum, hayata tutunuyorum' şeklindeki projemizin temel dayanak noktası bu insanların elinden tutup sürekli olarak destek sağlamak, tedavi ve rehabilitasyonlarını kesintisiz olarak devam ettirmelerini sağlamaktı." şeklinde konuştu.



Hükumetin de uyuşturucuyla mücadelede, terörle mücadele olduğu gibi kararlılık ortaya koyduğuna işaret eden Şıldak, şöyle konuştu:



"İçişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, birlikte çok çalışmaları var. Bilhassa İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, konunun takipçisi. Bütün bunlardan aldığımız güçle buradaki bütün dinamikleri kullanarak biz bu aşamaya getirdiğimiz projemizi, İŞKUR desteği ile hali hazırda kamu kurum kuruluşlarımızda istihdam edilen 16 gencimizle devam ettiriyoruz. Bugünkü protokolle verilen anlamlı destek için Burdur Ticaret ve Sanayi Odasına ve değerli başkanına çok teşekkür ediyorum. BUTSO ile yaptığımız protokolün bütün meslek kuruluşlarımıza da örnek teşkil etmesini temenni ediyorum."



Protokolle, tedavi sürecini kararlılıkla sürdürerek, toplum yararına hizmet programını başarıyla tamamlayanların BUTSO aracılığı ile kalıcı iş ve meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.























BURDUR (AA) -