BURDUR EMNİYET VE JANDARMA HABERLERİ

Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl

Komutanlığının kasım ayı faaliyet raporunu yayınladı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kasım ayında kasten yaralama, taksirle yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, hakaret, hırsızlık, cinsel taciz, güveni kötüye kullanma ve bilişim alanında işlenen suçlar olmak üzere toplam 508 olaya müdahale etti. Olaylarda, 409 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Burdur il merkezinde 2'si ölümlü, 63 yaralamalı ve 28 maddi hasarlı olmak üzere toplam 93 trafik kazası meydana geldi.

yol kontrol ve aramaları çalışmaları kapsamında toplam 17 bin 177 şahıs ve 6 bin 501 aracı sorguladı. Yapılan sorgulamalarda, 101 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi, 442 araç trafikten men edildi ve 912 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Kaçakçılık operasyonları

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve asayiş olayları kapsamında 4 bin 480 umuma açık yer denetimi yaptı, yapılan denetimlerde 1 işyerine idari para cezası uygulandı.

Kaçakçılık operasyonlarında ise 1,6 gram eroin, 19, bin 400 gram esrar, 2 bin 579 gram

Sakızı, 16 bin 810 kilogram kaçak akaryakıt, 1 adet sahte 100 lira, 1 adet bıçak ve 1 adet silah ele geçirildi.

Jandarmanın faaliyetleri

Burdur İl

Komutanlığı kasım ayında 14 terör, 102 asayiş, 50 takibi gereken olay, 59 kabahat, 6 kaçakçılık, 30 trafik ve 1 cezaevi olayı olmak üzere toplam 262 olaya müdahale etti. Olaylarda, 232 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu şahıslardan 4 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış olup, 10 kişi Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şahıs hakkında ise önleyici/koruyucu tedbir kararı verilmiş olup, 29 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı ve 30 şahıs hakkında da idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilerek ilgili kuruma gönderildi.

Burdur il merkezinde 2'si ölümlü, 63 yaralamalı ve 28 maddi hasarlı olmak üzere toplam 93 trafik kazası meydana geldi.

yol kontrol ve aramaları çalışmaları kapsamında toplam 17 bin 177 şahıs ve 6 bin 501 aracı sorguladı. Yapılan sorgulamalarda, 101 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi, 442 araç trafikten men edildi ve 912 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde

ve

Trafik Timlerince 2'si ölümlü, 28 yaralamalı olmak üzere toplam 30 trafik kazasına müdahale edildi. Bu kazalarda 2 vatandaş hayatını kaybederken, 47 vatandaş yaralandı.

yol kontrol ve aramaları çalışmaları kapsamında toplam 10 bin 002 şahıs ve 3 bin 860 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan dolayı aranan 27 şahıs ve 1 araç yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Kaçakçılık operasyonları

Burdur İl

Komutanlığı kaçakçılık ve asayiş olayları kapsamında 63 gram eroin, 4 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 13 adet 7,65 tabanca fişeği, 9 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet av tüfeği fişeği, 2 adet muhtelif tarihi eser, 4 adet muhtelif kazı malzemesi, 8 adet bilgisayar,tablet, 19 adet cep telefonu ve sim kart, 223 adet CD ve yazılı döküman, 7 adet veri depolama cihazı, 2 adet video kamera, 3 adet 1

ele geçirildi.