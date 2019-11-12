ABD Jeolojik gözlem ajansının (USGS), SRTM sayısal yükseklik uydu görüntüleri kullanılarak Burdur’un sayısal arazi modeli oluşturulmuş ve bu modele göre eğim ve bakı analizleri yapılmıştır.

ve bu modele göre yapılmıştır. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Coğrafi Veri Portalı’ndan enerji nakil hatları, sulak alanlar, yol katmanları sayısallaştırılarak alınmıştır.

enerji nakil hatları, sulak alanlar, yol katmanları sayısallaştırılarak alınmıştır. OpenStreetMap’ten yerleşim alanları ve yol katmanları elde edilmiştir.

Enerji Nakil Hatları ve yol katmanları kullanılarak bu noktalara uzaklık haritaları oluşturulmuştur.

AHP (Analytical Hierarchy Process )yöntemi kullanılarak eğim, bakı, enerji nakil hatlarına uzaklık ve yola uzaklık parametreleri birleştirilmiş ve uygunluk haritası oluşturulmuştur.

birleştirilmiş ve uygunluk haritası oluşturulmuştur. Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan orman ve tarım alanlarına ait haritalar sınıflandırılmış ve birleştirilmiştir. Orman ve tarım alanlarına GES yapılamayacağı için bu alanlar uygunluk haritasından çıkarılarak, tarım ve orman dışı uygunluk haritası elde edilmiştir.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı(BAKA) Burdur Yatırım Destek Ofisi’nin uzun süren çalışması ileBu alanda Burdur ili sınırları içerisinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılardaha detaylı alan taramaları ve yatırım yeri tespiti konularında bilgi almak amacıyla, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Burdur Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçebilirler.Bu çalışmanın amacı BAKA Burdur Yatırım Destek Ofisi uzmanı tarafından) kullanılarak Burdur’da güneş enerjisi santrali yatırımları için uygun arazileri saptamaktır.(GEPA) ülkemiz ve Burdur İli için belli bir fikir vermektedir. Toplam Güneş radyasyonu bakımından Burdur ili genelinin ortalamagöstermektedir. Ancak GES yatırım alanlarının belirlenmesi için(eğim, bakı, yol, elektrik hattı, tarım ve orman arazileri, sulak alanlar vb.,) ele alınması gerekmektedir. Bu çalışma ile değişkenlerin(AHP)uygun bölgelerin belirlenmesi amaçlanmıştır.Bu çalışmanın sonucunda BAKA Burdur YDO uzmanı tarafındanarazi haritası elde edilmiştir.Bu haritalar 30-100 metre çözünürlükte olup,(QGIS) programında. Ayrıca haritaların jpeg, pdf gibi çeşitli formatlarda çıktıları elde edilebilmektedir.Çalışmanın sonuçları ulusal hakemli Geomatik Dergisi’nde yayımlanmıştır.( https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/812853 ) Söz konusu makale BAKA Burdur YDO’da uzman olarak görev alan Mustafa YÜCE ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde Mühendis olarak görev alan Cihan YALÇIN tarafından hazırlanmıştır.Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara bir örnek olarak,bu ilçenin GES yatırımı için uygunluğunun düşük bir ilçe olduğu görülebilir.Burdur ilinde GES yatırımına uygun alanlar(CBS). Daha detaylı alan taramaları ve bilgi için ise Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Burdur Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.