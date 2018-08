Burdur’da taciz şüphelisine linç girişimi

Burdur’da, kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği iddiasıyla bir kişi link edilmek istendi.



Polis ekipleri tarafından kurtarılan taciz zanlısı tutuklandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Burdur’da 24 Temmuz’da Konak Mahallesi’nde bir adamın, önüne geçtiği kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Taciz şüphelisinin O.K. (46) olduğunu belirleyen polis, dün kent merkezinde kurulan Salı Pazarı’nda önlem aldı. Yapılan çalışma sonucu O.K., sivil polisler tarafından yakalandı. Yakalandığını öğrenenler, O.K.’yi linç etmek istedi. Polis, O.K.’yi iş yerine sokarak, linç girişiminden kurtardı.



Linç girişimi kamerada

Öte yandan linç girişimi anı, çevredeki güvenlik kameraları ile olay yerindeki kişilerin cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki bazı kişilerin, polisin gözaltına alıp, götürmeye çalıştığı O.K.’ye saldırmaya çalıştığı görülüyor. Polislerin, O.K.’yi hızla olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı, çevredekilerin de koşarak, peşlerinden gittiği görüntülerde yer aldı. Polisin, linç girişiminden korumak amacıyla iş yerine soktuğu O. K.’ye, buradan çıkarılırken de kalabalığın saldırma anları görüntülere yansıdı.





Çocuk istismarcısı tutuklandı

Konak Mahallesi’nde 24 Temmuz tarihinde evinin önünde oynayan 9 yaşında bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı eyleminin faili olarak aranan O.K. (46) dün aynı mahallede kurulan salı pazarında Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takip edilerek yakalandı. Şüpheli O.K. emniyetteki ifadesinin ardından bugün çıkarıldığı Burdur Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.K.’nin yaklaşık 1 ay önce benzer bir suça karıştığı yönünde yapılan şikayet başvurusu üzerine bu olayla ilgili de ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi.



İHA