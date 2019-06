Karamanlı Belediye Meclisi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği şenlikler yerine yüksekokul inşaatına başlama kararı aldı.Karamanlı Belediye Meclisi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği şenlikler yerine yüksekokul inşaatına başlama kararı aldı.Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu yaptığı açıklamada, belediye meclisi toplantısında alınan kararla, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Karamanlı Ceviz Mermer ve Yayla Şenliklerinin iptal edilerek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Karamanlı Meslek Yüksekokulu binasının yapımı için çalışma yapılacağını kaydetti.Şenliklere büyük bir bütçe ayrıldığına dikkati çeken Selimoğlu, şunları kaydetti:"Ceviz Mermer ve Yayla Şenliklerinde yaklaşık 200-250 bin lira masraf yapılıyor. Biz bunun yerine ihtiyaç duyduğumuz ve ilçemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan yüksekokulun temelini atmayı kararlaştırdık. Her geçen gün büyüyen ve eğitimde marka haline gelen ilçemizin yükseköğrenimde de tercih edilen bir merkez olması için inşaata bir an önce başlamak istiyoruz. Bu aşamada hayırseverliği ile bilinen Karamanlılı hemşehrilerimizin bağışlarını bekliyoruz. İlçemizde yeni açılan Panorama Mermer İşleme Fabrikası üniversiteye tahsis edilmiştir. Bu kapsamda da MAKÜ Rektörlüğü tarafından çalışmalar yürütülmektedir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Karamanlı'daki bölüme öğrenci alınacaktır. Bunun için inşaatın hızlandırılması ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle en kısa sürede bitirilmesini istiyoruz."BURDUR (AA) -