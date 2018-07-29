Burdur’da bedelli sevinci

Bedelli askerlerin 21 günlük eğitimlerini alacağı birlikler arasında Burdur’un da açıklanması kentte sevinç oluşturdu.





Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra 3 ay içinde başvuru yapacakken, bedelli askerler için 21 günlük eğitimin hangi birliklerde olacağına yönelik taslak çalışma gerçekleştirildi. Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik’teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı. Başvuru sayısına göre celp dönemleri de belirlenecek.



AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, bedelli askerlik eğitimlerinin Burdur’da da yapılması için yapmış oldukları girişimler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



Milletvekili Bayram Özçelik, "Bedelli askerlerin 21 günlük temel eğitimi alacakları birlikler arasında Burdur ilimizin de olması için Milli Savunma Bakanımız Hulisi Akar, Milli Savunma Bakan Yardımcımız Şuay Alpay, Milli Savunma Komisyonu Başkanımız İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekillerimiz ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekilimiz ile görüşmeler gerçekleştirerek, ilimizin alt yapısının uygun olduğunu belirttik. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde hazırlanan taslak listede ilimizin de birlikleri açıklandı. Bedelli askerliğin ilimizde yapılması için görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi.



İl Başkanı Volkan Mengi ise "Bedelli askerliğin ilimizde yapılması için milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğurla birlikte gerekli görüşmeleri gerçekleştirmiştik. Yapmış olduğumuz görüşmelerde şehrimizin bu yapıya uygun olduğu, geçmiş dönemden esnafımızın tecrübeli olduğunu dile getirdik. Açıklanan taslak listede ilimizin de olması yapmış olduğumuz görüşmelerin olumlu olduğu yöndedir" diye konuştu.