Burdur Belediyesince, kentte yaşayan kadınlara yönelik günübirlik kültür turları düzenleyeceği bildirildi.Burdur Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 17 Mayıs'ta Konya ve 18 Mayıs'ta Çanakkale'ye kadınlara yönelik günübirlik kültür turları düzenleyeceği belirtildi.Müracaatların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacağı vurgulanan açıklamada, geziye katılacak kadınların noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceği kaydedildi.Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de seçim döneminde kadınlara söz verdiğini anımsatarak, "Tatil imkanı bulamayan kadınlarımızı ellerini ceplerine sokturmadan belirlenen program dahilinde ağırlayacağız. Geziye katılmak isteyen kadınlar, hafta içi her gün saat 09.00-17.00 saatleri arasında belediyeye başvurabilirler." ifadelerini kullandı.BURDUR (AA) -