Burdur, bedelli askerliğin yeniden merkezi olmak istiyor

Burdur, bedelli askerliğin yeniden merkezi olmak istiyor
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
Burdur, bedelli askerliğin yeniden merkezi olmak istiyor
Bedelli askerliğin 2012 yılına kadar merkezi olan ve kaldırılmasının ardından birçok esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığı Burdur, yeniden umutlandı.

Adeta ekonomisi bedelli askerler üzerinden yürüyen Burdur’da esnaf yeniden eski günlerine dönmenin özlemini yaşıyor.


Gazi Caddesindeki bir çok esnaf bedelli askerliğin tekrar gelmesine sevinirken, taksici Osman Sayar, "Bedelli askerin gelmesi iyi olur. Burdur esnafımız biraz olsun rahat nefes alır" dedi. Gazi Caddesi esnafından Sadık Duman ise 21 günlük temel eğitimi az bularak 28 gün veya 1 ay olması gerektiğini söyledi.


Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise 25 Temmuz tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bedelli askerlik teklifinin Burdur esnafını beklenti içine soktuğunu söyledi. Ercengiz, "Biz yerel yönetim olarak bedelli askerliğin yeniden Burdur’a gelmesi için tüm desteği vereceğiz" dedi. Geçmişte bedelli askerliğin merkezinin Burdur olduğunu kaydeden Ercengiz, "Altyapısı ve deneyimi olan Burdurumuz’a bedelli askerliğin tekrar gelmesi esnafı biraz olsun rahatlatacaktır" dedi.
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Yörük Türkmen Kültür Şöleni
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi
Isparta SGK İl Müdürlüğü Hafta Sonunda Çalışmaya Devam Etti
E-devlet'de yeni dönem! Bugün başladı
Binlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatı
ISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Yaban domuzları korkutuyor
ITSO Başkanı Başdeğirmen, 2. kez ICC Milli Komitesi yönetiminde ITSO BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN, 2. KEZ ICC MİLLİ KOMİTESİ YÖNETİMİNDE
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu
Emsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdi
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
ISPARTA'DA HASTAVUK YENİ ŞUBESİNİ AÇTI.
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
Yeni ev alanlar dikkat: Tapu harcını geri alabilirsiniz
Isparta’nın Eğirdir Dağ Komando Okulunda asteğmenlerin mezuniyet coşkusu
Isparta’da trafik kazası
Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat!
ISPARTA GÜMÜŞGÜN ESKİ ADINA KAVUŞTU! BALADIZ OLDU
Isparta'da ‘Uluslararası Sanat Çalıştayı’
Isparta'da bu tarihlerde planlı elektrik kesintisi olacak!
Isparta Belediyesi’den yapılandırma mesaisi
Milyonlarca emekliye müjde: Ödemeler bugün...
Isparta Şehir Hastanesinden sağlık turizmi atağı
Isparta'da Kök Boyası Çalıştayı
KARATE-TAEKWONDO-JUDO TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI ISPARTA'DA YAPILACAK
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Ölümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALIISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI29 Temmuz 2018
​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem23 Temmuz 2018
Isparta SGK İl Müdürlüğünden duyuruIsparta SGK İl Müdürlüğünden duyuru23 Temmuz 2018
Milyonlarca emekliye müjde: Ödemeler bugün...Milyonlarca emekliye müjde: Ödemeler bugün...26 Temmuz 2018
Isparta'da Kök Boyası ÇalıştayıIsparta'da Kök Boyası Çalıştayı25 Temmuz 2018
Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı 23 Temmuz 2018
E-devlet'de yeni dönem! Bugün başladıE-devlet'de yeni dönem! Bugün başladı29 Temmuz 2018
Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti 23 Temmuz 2018
Emeklilere maaş farkı perşembe ödenecekEmeklilere maaş farkı perşembe ödenecek23 Temmuz 2018
Yeni ev alanlar dikkat: Tapu harcını geri alabilirsinizYeni ev alanlar dikkat: Tapu harcını geri alabilirsiniz27 Temmuz 2018
ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU25 Temmuz 2018
Isparta’da trafik kazası Isparta’da trafik kazası 27 Temmuz 2018
Yaban domuzları korkutuyor Yaban domuzları korkutuyor 28 Temmuz 2018
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildiBankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi29 Temmuz 2018
Isparta'da susuzluktan kuruyan ağaçlarını kesiyorlar Isparta'da susuzluktan kuruyan ağaçlarını kesiyorlar 23 Temmuz 2018
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı27 Temmuz 2018
Isparta'da bu tarihlerde planlı elektrik kesintisi olacak!Isparta'da bu tarihlerde planlı elektrik kesintisi olacak!26 Temmuz 2018
Bedelli askerlik teklifinde yeni düzenleme!Bedelli askerlik teklifinde yeni düzenleme!23 Temmuz 2018
Isparta ’da planlı elektrik kesintisi Isparta ’da planlı elektrik kesintisi 25 Temmuz 2018
ISPARTA GÜMÜŞGÜN ESKİ ADINA KAVUŞTU! BALADIZ OLDUISPARTA GÜMÜŞGÜN ESKİ ADINA KAVUŞTU! BALADIZ OLDU26 Temmuz 2018