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Burdur'un Gölhisar ilçesinde yapılan 2. Etap TOKİ konutları kura çekilişleri, Gölhisar Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ortak düzenlediği tören ile gerçekleşti.


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur'un Gölhisar İlçesi, Yusufça Beldesi ve Ulucami Mahallesi'nde inşa edilen 309 konutun hak sahipleri çekilen kura ile belirlendi.


Mehmet Akif Ersoy Konferans Salon'unda yapılan konut belirleme kura çekimi töreninde bilgilendirmelerde bulunan TOKİ yetkilisi Arzu Baştürk, Gölhisar Belediyesi ile yapılan işbirliğiyle ilçe halkının konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik geliştirilen projede 309 adet konut yer aldığını belirtti.


Arzu Baştürk yaptığı açıklamada; “ iki ayrı mevkide devam eden inşaatlar yüzde 75 seviyelerine gelmiştir. Bu proje Yusufça Belde 'sinde 154 adet ve Ulucami Mahalle'sinde 155 adet konuttan oluşmaktadır” dedi.


2014 yılından bu tarafa Gölhisar'ın 30-40 yılına hitap eden çalışmalar yürüttüklerini belirten Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, “2. Etap TOKİ projemizi yoğun çalışmalar neticesinde hayata geçirdik ve şükürler olsun bugün kura çekimini yapıyoruz. Bu dönemde yapılan tüm bu projelerin hayata geçirilmesinde emekleri ve destekleri olan herkese şükranlarımı sunarım” dedi.


Milletvekili Yasin Uğur, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının birçok ilde ve ilçede güzel çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Milletvekili Uğur, “alt gelir ve orta gelir grubuna hitap eden bu tür eserler her zaman milletimiz ile buluşmaya devam edecektir” dedi.


Milletvekili Bayram Özçelik, hükümetimiz ile birlikte 2002 yılından bu tarafa 800-900 bin civarında konut yaptıklarını söyledi.


Milletvekili Bayram Özçelik, “Ülkemizde şu anda Gölhisar'daki TOKİ inşaatı gibi 3600 civarında şantiye bulunmaktadır. Bundan sonraki hedefimiz ise, ülkemizde 2023 yılına kadar 500 bin konut daha yapmaktır. Burdur ve ilçelerinde bu süreçte birçok vatandaşımızı TOKİ ile birlikte ev sahibi yaptık” dedi.


Burdur Valisi Hasan Şıldak, ülkemizde son 16 yılda toplumun her alanına sirayet eden çok önemli hizmetlerin olduğunu belirtti.


Burdur Valisi Hasan Şıldak konuşmasının devamında, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tüm yurtta şehirlerimizi, ilçelerimizi adeta yeniden kurdu. BU süreçte ilimizde de TOKİ tarafından gerçekleştirilen birçok projede neticelendirildi. Bugün burada kura çekilişine katılan tüm vatandaşlarımızın yeni konutlarında güle güle oturmalarını temenni ediyorum. Ayrıca yakın bir zaman önce Gölhisar ilçemizde yakılmaya başlanan doğalgazda ilçe halkına hayırlı uğurlu olsun. Tüm bu hizmetler en baştan Devletimizin başı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin talimatları doğrultusunda yürüyen hizmet kervanının sizlere uzanan çok güzel tezahürleridir” dedi.


Protokol konuşmalarının ardından, Gölhisar Müftüsü Fahri Başar'ın yapmış olduğu dua ile birlikte, törene katılan protokol üyeleri kura çekilişini başlattılar.
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