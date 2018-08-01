Başkan Ercengiz, direksiyon başına geçti sıcak asfalt döktü

Belediye Başkanı Ercengiz, direksiyon başına geçti, sıcak asfalt döktüBurdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Armağan ilci Bulvarı’nda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Ercengiz, direksiyon başına geçerek asfalt döktü.Burdur Belediyesi, Armağan İlci Bulvarında sıcak asfalt çalışmalarına hız verdi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say ve Fen İşleri Müdürü Abdullah Sartekin ile birlikte Fen İşleri ekiplerinin sürdürdüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, çalışmaları inceledikten sonra direksiyon başına geçerek önce Sultandere Hizmet Kampüsü Asfalt Plentinden kamyona asfalt yükletti sonra Asfalt finişerini kullanarak sıcak asfalt döktü.Başkan Ercengiz “Sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Burdur Belediyesine kazandırdığımız asfalt kazıma aracı çalışmalarımızı büyük oranda kolaylaştırıyor. Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızı asfaltlıyoruz. Armağan İlci Bulvarında kaldırımlarımızı yenileyerek engelli ve yaşlı yönetmeliğine uygun hale dönüştürdük, elektrik altyapılarını tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz özverili çalışmalarını sürdürüyor. Personelime çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.