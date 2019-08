OSB’de tasarruf sağlayacak GES projesiBatı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 2018 Mali Destek Programı kapsamında desteklediği proje ile Burdur’un Bucak İlçesi’nde Bucak Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 6 dönümlük arazi üzerine 380 kW’lık elektrik üretecek ‘Güneş Enerji Santrali’ (GES) açıldı. Karbon salınımının azaltılmasına ve tasarruf sağlanmasına katkı sağlayacak Bucak Organize Sanayi Yenilenebilir Enerji Üretimi Projesi’nde GES’de üretilecek elektrik enerjisi, Bucak OSB Endüstri Meslek Lisesi’nin uygulama atölyelerinde kullanılacak, OSB’deki firmaların enerji tüketiminde kayıp miktarlarının da büyük bir bölümünü karşılayacak. Proje kapsamında meslek lisesi öğrencileri de sistem bakımı konusunda uygulamalı eğitim alacak.BAKA’nın desteklediği proje ile Bucak OSB’de kurulan güneş enerji santrali Burdur Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Şıldak, Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak TSO ve Bucak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri, STK başkanları, resmi kurum müdürleri ve davetlilerin katıldığı törenle açıldı.Açılış konuşmasında projenin hayata geçirilmesi süreciyle ilgili bilgi veren Bucak OSB Müdürü Binnur Çığrı, projeyle üretilecek elektrik enerjisi ile Bucak OSB Endüstri Meslek Lisesi’nin uygulama atölyelerinin yıllık enerji tüketiminin büyük bir bölümü karşılanacağını söyledi. BAKA’nın desteklediği proje ile kurulan Güneş Enerji Santrali’nin kapasitenin 380 kW olduğunu ifade eden Çığrı, “1408 adet solar panel, 7 invantör ve bunlara bağlı trafo binası montajı yapılmıştır. İşi biten firmanın talebiyle tesisimizin dağıtım firması tarafından yüksek gerilim bağlantı hattı geçici kabulü yapılmıştır. 5 Ağustos 2019’da da TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce tesisin geçici kabulü yapılmış, bu tarih itibariyle enerji üretimimiz başlamıştır ve elektrik şebekemize verilmiştir. Sistemin toplam maliyetinin amortismanının 4 yada maksimum 5 yılda sağlanacağı düşünülmektedir” dedi.Bucak TSO Başkanı ve Bucak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ise, gelişmesine verilen desteklere teşekkür ederek OSB’nin kuruluşu, kapasitesi ve sürdürülen çalışmaları anlattı. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da, enerjinin büyük bölümünün fosil kaynaklardan karşılandığı ve çevreye verdiği zararların tartışıldığını hatırlatıp temiz ve bol bulunan güneş enerjisinin kullanılmasının önemine dikkat çekti.OSB’deki güneş enerjisi hakkında bilgiler verildiğini belirten Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin ise, enerjinin Türkiye’de çok önemli olduğunu, yapılacak olan her işin en önemli maliyet girdisinin enerji olduğunu belirterek, Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan enerji üretebilecek tesislerin artması gerektiğinin önemini vurguladı. Kaymakam Sezgin, “Yatırımda emeği geçen OSB çalışanlarına, BAKA’nın Sayın Valilerimiz başta olmak üzere BAKA Yönetim Kurulu’na şükranlarımı arz ediyorum. Bu çalışma örnek olacak. İnşallah maliyetler azaldıkça istihdam ve kazanç artacak” diye konuştu.Rüzgar ve güneşten enerji sağlamanın önemini hatırlatan Burdur Milletvekili Yasin Uğur, maliyetlerin düşürülüp hem sanayiciye ve hem de temiz enerji ile çevreye katkı sağlayan bu gibi tesislerin artarak devam etmesini dilediğini vurgulayıp, “Bizler de üzerimize düşen yatırım ve destek anlamında adına ne varsa onları yapmak adına taahhütte bulunuyoruz” dedi.Sanayi için en önemli ihtiyaç olan enerjinin paydaşlarının biraraya geldiğini, yenilenebilir enerjinin, alternatif enerjilerin daha fazla olması noktasında yasal düzenlemelerin yapıldığını ve 2007’de de kalkınma ajanlarının kurulduğunu belirten Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise, “Bölgesel kalkınmada neler yapılabilecenin örneklerini kalkınma ajansının yöneticileri kıymetli valilerimiz, ticaret sanayi odalarımız, belediye ve il genel meclisi başkanlarımız şu anda bunun örnekleri Isparta, Burdur ve Antalya’da çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. 1950’lerde ABD’nin Avrupa’nın da 1955-60’larda kurduğu kalkınma ajanslarını biz 2007’de kurabildik. Dolaysıyla bundan sonraki süreçte bu basamaklarda ilerlemeler kaydedeceğiz ve sonuçta Türkiyemiz’i büyüteceğiz zenginleştireceğiz. Enerji konusunda stratejik bir noktada olduğumuzu biliyoruz ve bunu güçlendirmeye çalışıyoruz bu noktada da adımlarımızı atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Bucak’ın her türlü girişimin öncülüğünü yapan bir ilçe olduğunu, özellikle sanayi sektöründe yatırımcı iş gücünün, girişimciliğin, sergileye gelmiş bir geleneğe sahip olduğunu söyleyen Burdur Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Şıldak, şöyle devam etti:“Enerji konusunda da örnek bir davranış örnek bir girişim oldu. İlimizde pek çok alanda gördüğümüz yenilenebilir enerjinin İlimiz için en büyük nimet olan güneşten istifade edilmek suretiyle sağlanması ve burada devreye sokulması anlamlıdır. Bunun OSB’mize ve İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı her alanda çok güzel hamleler gerçekleştiriyor. Kurum kuruluşlarımızı destekliyor. Kalkınma Ajansımızın Yönetim Kuruluna, OSB Yönetim Kuruluna, Müteşebbis heyetine bu anlamda teşekkür ediyorum. Gelişimin Bucak’ta her alanda en iyi şekilde cereyan etmesi için İlimizdeki bütün aktörlerin, burada bulunan bütün hazurunun ve herkesin katkısıyla çok iyi noktalara taşınacağını, bu birlikteliğini bu uyumun, beraber başarmak ruhunun İlimize her alanda katma değerler getireceğini, olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etmek istiyorum. Her zaman her hizmetin yanında olmak, desteklemek bizimde görevimizdir. Organizemize, İlçemize hayırlı olsun diliyorum.”Bucak OSB Güneş Enerji Santrali’ni gezen Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri, Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçti. Bucak OSB’deki okulun Makine Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümlerini de gezen hakkında bilgiler alan Vali Şıldak ile protokol öğrencilere verilen eğitim hakkında bilgi aldı.