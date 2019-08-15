BURDUR (AA) - Burdur'da bu yıl ikincisi düzenlenecek "Burdur Yağlı Güreşleri"nin 17 Ağustos'ta yapılacağı bildirildi.

Burdur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, güreşlere Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün yanı sıra Türkiye genelinde isim yapmış güreşçiler ve milli sporcular Fatih Çakıroğlu ve İsmail Güzel de katılacak.

Güreşlerde ayrıca Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Hamza Köseoğlu, Özkan Yılmaz, Yılmaz Öncül, Menderes Saltık, Yıldıray Akın, Ertuğrul Dağdeviren, Tanju Gemici de mücadele edecek.

Serenler Oteli'nin çim sahasında 17 Ağustos'ta başlayacak müsabakalara seyirci girişi ise ücretsiz olacak.