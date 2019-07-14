Burdur Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden üç yıl geçtiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisine yuvalanmış FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının alçak ve kanlı bir darbe girişimi yapmaya kalkıştıklarını anımsattı.

FETÖ/PDY örgütünün ve işbirlikçilerinin 15 Temmuz gecesi Türk milletinin istiklali ve istikbali uğruna canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğini bir kez daha anladığını ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece yaptığı çağrı üzerine ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan aziz milletimiz göğsünü mermilere, tanklara siper etmiş ülkesine ve demokrasisine güçlü bir şekilde sahip çıktığını haykırmıştır. Anadolu'yu vatan edindiğimiz tarihten bu günlere kadar birçok badireler atlatan, mücadeleler veren milletimiz, Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı ruhu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletini bugünlere taşırken, yıllardır terörle mücadelede ortaya koyduğumuz kararlılık ve 15 Temmuz gecesi cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğu iradeyle, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları bir kez daha bozmuştur. Bugün bizlere düşen, tarihimizden aldığımız güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, 2023 hedeflerine taşımak için birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam etmektir. Vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan, 15 Temmuz destanını yazan aziz milletimize en kalbi saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.''



BURDUR (AA) -