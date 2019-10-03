ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir vatandaşın bulduğu yaralı balaban kuşu, hayvanat bahçesinde tedaviye alındı.

İlçede bir yemek üretim tesisinde çalışan Adbullah Evciman, işe giderken Atatürk Caddesi'nde yaralı bir kuş buldu. Daha önce hiç görmediği kuşu iş yerine götüren Evciman, vücudunun sol tarafında kanaması olan hayvana su verdi.

Evciman'ın bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kuşun, nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban türü olduğu belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürülen balaban, tedavi altına alındı. Kuşun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.







