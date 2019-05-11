Yangında mahsur kalan otel müşterisi kurtarıldı

Yangında mahsur kalan otel müşterisi kurtarıldı
ANTALYA 0
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Yangında mahsur kalan otel müşterisi kurtarıldı
- Antalya'da bir otelde çıkan yangında odasında mahsur kalan müşteri, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı
- Dumandan etkilenen 6 kişiye, olay yerinde müdahale edildi
 Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
Tonguç Caddesi'ndeki bir otelin zemin katındaki çamaşırhanede elektrik kontağından yangın çıktı.
Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, oteldeki müşteriler ve çalışanları, dumandan etkilenmemeleri için tahliye etmeye başladı. Otelde uyudukları sırada dumandan etkilenen 6 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Oksijen desteğinde bulunulan ve ayran ikram edilen müşterilerin korktukları gözlendi. 
Bu sırada, bir müşterinin beşinci kattaki odasında mahsur kaldığı fark edildi. Müşteri, uzatılan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. 
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. 
Otelde konaklayan Iraklı turist Khloud Alkarkhy, çok korktuğunu söyledi. Bir an için öleceğini sandığını dile getiren Alkarkhy, "Dumanlar her yeri kapladı. Ekipler sayesinde otelden çıktık." dedi.



















ANTALYA (AA) -
 
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