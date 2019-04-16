"Gelin Kardeş Olalım" Projesi kapsamında Van'ın Gevaş ilçesinden 15 kişilik çiftçi grubu, Antalya'ya geldi. Heyeti, Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu (sağda) karşıladı."Gelin Kardeş Olalım" Projesi kapsamında Van'ın Gevaş ilçesinden 15 kişilik çiftçi grubu, Antalya'ya geldi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, Van'dan gelen heyet, Serik ilçesinde incelemelerde bulundu.Grup, üç gün boyunca ilçede tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgi alışverişinde bulunacak, sera, bahçe ve hayvancılık işletmelerini inceleyecek.Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, yaptığı açıklamada, kardeş olarak belirlenen Gevaş'tan gelen çiftçilerle ilçedeki üreticilerin birbirlerinden öğrenecekleri çok konu olduğunu söyledi.Gevaş Tarım ve Orman Müdürü Suat Özek ise Antalya'da bulundukları süre içerisinde tarım, hayvancılık ve turizm konularında öğrenecekleri teknik bilgileri, Van'da uygulamaya geçireceklerini ifade etti.ANTALYA (AA) -