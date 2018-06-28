Uluslararası Finike Portakal Festivali başladı

Uluslararası Finike Portakal Festivali başladı
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Uluslararası Finike Portakal Festivali başladı 
  -Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu: “Finike portakalı, ABD’de tüm dünya numuneleri arasından birinciliği kazandı” 
 
 Antalya’nın Finike ilçesinde bu yıl 3’üncü kez düzenlen Uluslararası Finike Portakal Festivali’nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu: “Finike portakalı, ABD’de tüm dünya numuneleri arasından birinciliği kazandı” dedi.  
  Finike’de 3’üncü kez düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali’nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, AK Parti İl Başkanı Ethem Taş, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike ve çevre ilçelerin siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta, portakaldan yapılmış figürler sergilendi. 
 
  Atay Uslu : " Finike Portakalı dünyanın en kaliteli portakaldır." 
  AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu festivalde yaptığı konuşmada, Portakal Festivali’nin Finike'ye çok yakıştığını Finike denince portakal, portakal denince Finike'nin akla geldiğini söyledi. 
Atay Uslu konuşmasının devamında: "Finike Portakalı dünyanın en kaliteli portakaldır. Bunu Kaliforniya Üniversitesi tescil etti. 1930'larda Finike'de pirinç yerine portakal üretimine başlanmış ve bugün dünyanın en güzel portakalı bu ovada yetişiyor. Doğal şeker ve doğal asit dengesi ile mükemmel bir portakal. Coğrafi işaret almış Finike Portakalı için çalışmaya devam ediyoruz. Gerçek değerini bulması için gayret ediyoruz" dedi. 
Portakal ve nar gibi meyvelerin gerçek değerine ulaşması için kampanyalara destek verdiğini ifade eden Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Asitli içeceklere hayır. Portakal ve nar suyuna evet. Finike'de en son kola dolabı kalktığı gün Finike Portakalı gerçek değerine ulaşacaktır. Hepimiz bu konuda hassas olalım. Önce Antalya'dan ve kendimizden başlayarak ürünlerimize sahip çıkalım."  
 
  “Dış güçlerin oyunlarını bozduk” 
  Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ise 24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 1’inci Devlet Başkanı olması için sandıkta verilen desteğe için teşekkür ederek, “Dış güçlerin tüm oyunlarını, liderimizin arkasında tek vücut olarak bozduk, bozmaya devam edeceğiz” dedi.  
Göreve geldikleri günden bu yana her yıl yeni bir yatırım rekoru kırarak ilçeye hizmet ettiklerini belirten Başkan Sarıoğlu,  “Yollar, köprüler, hükümet konağı, hastane, yeni belediye binası, sosyal tesisler, beton ve parke tesisi, sahillerimiz derken alt alta sıraladığımızda 500 milyon TL’yi çoktan aştık gidiyoruz. Peki yeterli mi?  Asla. Sizin verdiğiniz bu güçlü destek ile artık sesimiz daha gür çıkacak, yatırımlar çığ gibi büyüyerek devam edecek. devlet başkanımıza verdiğiniz destek, ilçemize yapılacak yatırımlardan tutun da dünyada ki itibarımıza kadar asla karşılıksız kalmayacak” diye konuştu. 
 
“Amerika Birleşik Devletleri California Üniversitesi tarafından Finike portakalı birinciliği kazanmıştır” 
50 ton portakal emek verilerek dizildiğini ve muhteşem bir görsel ile vatandaşların beğenisine sunulduğunu ifade eden Sarıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Portakal ve emek dedik. Emek veriyor ve Rabbimizin bize sunduğu muhteşem iklimin de sayesinde dünyanın tescilli olarak en kaliteli portakalını üretiyoruz. Bir kere yiyenin daha önce yediği tüm portakalları unutturtacak seviyede. Tescilli dedik çünkü dünya üzerinde yapılmış son portakal lezzet yarışmasında, Amerika Birleşik Devletleri California Üniversitesi tarafından tüm dünyadan toplanan numuneler arasından portakalımız seçilerek finale kalmış ve Finike portakalı birinciliği kazanmıştır.” Konuşmaların ardından festival alanında portakaldan yapılan dev heykeller gezildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar dev portakal heykellerinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 
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İHA
                                         
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