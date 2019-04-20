Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.Okurcalar Mahalllesi'nde bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, Gürcistan, İtalya, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Polonya, Rusya ve Ürdün'den süper minik ve miniklerde bin 600 sporcu katılıyor.Turnuva, 28 Nisan'da yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Koordinatörü Recep Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Çocuk Kupası'nda hem yurt içi hem de yurt dışından epe, flöre ve kılıç branşlarında 10-12 ile 14 yaş altı eskrimcilerin mücadele ettiğini söyledi.Türkiye'nin büyük bir turnuvayı organize ettiğini aktaran Koç, "Amacımız, bu organizasyona daha çok ülkeden sporcuların katılmasını sağlamak." diye konuştu.ANTALYA (AA) -