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TÜRSAB, Travel Turkey İzmir Fuarı’na katıldı

TÜRSAB, Travel Turkey İzmir Fuarı’na katıldı
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  - TÜRSAB, Travel Turkey İzmir Fuarı’na katıldı   
  - TÜRSAB Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin:   
  -“Tanıtımın en kolay yolu da fuarlardan geçiyor”   
 
 Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi’ne katılan TÜRSAB Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, “Tanıtımın en kolay yolu da fuarlardan geçiyor” dedi.   
  38 ülke ve 48 ilden gelen bin 200’ü aşkın katılımcısıyla büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapan 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi’ne yoğun bir katılım gözlenirken, fuara katılan TÜRSAB Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, bölge turizmi tanıtımı adına fuarlara gereken önemi verdiklerini söyledi. 
 
“Tanıtımın en kolay yolu da fuarlardan geçiyor” 
 Verimli bir fuar yaşadıklarını belirten Perçin, katılımcı sayısının geçen yıllara göre oldukça fazla olduğunu kaydetti. Perçin, “TÜRSAB’ın BTK Başkanlığına geldikten ilk amacımız bölge turizmine gereken tanıtım desteğini sağlamaktı. Daha önce yeterince bölge turizmimizin tanıtılmadığını düşünerek fuarlara gereken önemi vermeye başladık. Bölgemizi Batı Antalya Bölge Temsil Kurul Başkanlığı olarak Kemer’den Fethiye’ye kadar burada tanıtıyoruz. Bu tanıtımın en kolay yolu da fuarlardan geçiyor. Bundan sonra ilgili tüm fuarlara katılmak istiyoruz” dedi. 
 Perçin, amaçlarının hem Travel Turkey Fuarı’nda, hem de diğer fuarlarda bölgeyi tanıtmak olduğunu bildirdi. 
 
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İHA
                                         
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