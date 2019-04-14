Türkiye'den 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı

Türkiye'den 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı
ANTALYA 0
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Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 20 yıl önce üretemediği ve yabancı ülkelerden ithal etmek durumunda kaldığı tıbbi cihazların yüzde 50-60'ının artık yerli ve milli kaynaklarla üretilebildiğini söyledi.


Türkiye'den 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı
- Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç:
- "Türkiye'den özellikle kardiyoloji, kardiyovasküler, girişimsel radyoloji alanında, 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı var. Bunların içinde damar traşlama robotları, trombektomi cihazları, varislerle ilgili dünyada sadece Türklere ait olan patentli ürünler mevcut"
- "Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Portekiz, Polonya başta olmak üzere neredeyse Avrupa'nın tamamı ve diğer pek çok ülke, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini kendi kliniklerinde kullanıyor"

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Türkiye'den özellikle kardiyoloji, kardiyovasküler, girişimsel radyoloji alanında 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı yapıldığını belirterek, "Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Portekiz, Polonya başta olmak üzere neredeyse Avrupa'nın tamamı ve diğer çeşitli ülkeler, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini kendi kliniklerinde kullanıyor." dedi.
Bir kongre için Antalya'ya gelen Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 20 yıl önce üretemediği ve yabancı ülkelerden ithal etmek durumunda kaldığı tıbbi cihazların yüzde 50-60'ının artık yerli ve milli kaynaklarla üretilebildiğini söyledi.
Daha önce, kalp damar cerrahisi, girişimsel radyoloji, kardiyolojiyle ilgili ürünlerin hemen hemen tamamıyla alakalı dışa bağımlı olunduğunu dile getiren Dinç, artık yerli üreticilerin yurt dışına ihracat yaptığını vurguladı.
İhracatın önemine işaret eden Dinç, şunları kaydetti:
"Türkiye'den özellikle kardiyoloji, kardiyovasküler, girişimsel radyoloji alanında 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı var. Bunların içinde damar traşlama robotları, trombektomi cihazları, varislerle ilgili dünyada sadece Türklere ait olan patentli ürünler mevcut. Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Portekiz, Polonya başta olmak üzere Avrupa'nın tamamı ve diğer pek çok ülke, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini kendi kliniklerinde kullanıyor."
Sağlık Federasyonu olarak ülkenin hedeflerine ulaşması için çok çalıştıklarını anlatan Dinç, "2023'te Türk medikal firmalarımızdan herhangi birini, dünyada ilk beşin içerisine taşımak istiyoruz. Bugüne kadar hep Amerikalıların ve Japonların hegemonyası olduğu, bizim doktorlarımızın akademik yayınlarının tamamıyla ürünleri yaptıkları bir dünya vardı ama şu anki dünyada onlar yok. Bizler de artık büyük oyuncu olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
- "Yabancı doktorlar yerli kök hücre cihazımızı kullanıyor"
Kök hücre alanındaki cihazların da artık Türkiye'de üretildiğine işaret eden Dinç, girişimsel, konvansiyonel ve cerrahi yöntemlerle ameliyatı mümkün olmayan hastalara çare olarak kök hücre tedavisi uygulandığına değindi.
Türkiye'de üretilebilen bu sistemle yeni damarların oluşumlarının sağlandığına dikkati çeken Dinç, şöyle devam etti:
"Kalbi delik ve felçli hastalar başta olmak üzere pek çok hasta grubunda kök hücre tedavisi kullanılıyor. Pek çok hastalığın tedavisinde yerli ve milli kaynaklarla üretilen kök hücre cihazımız Türk doktorları tarafından tüm dünyaya öğretiliyor, anlatılıyor ve yabancı doktorlar yerli kök hücre cihazımızı kullanıyor. Türk sağlık sanayi ve tıbbi cihaz üreticileri olarak dış kaynaklara bağımlı olunan alanlarda yerli teknoloji ile ürünler geliştirip üretmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun ancak adım adım aldığımız neticeler, bu mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bizlere gösteriyor. Ülkemizi sağlık ve tıbbi cihaz alanında muasır medeniyet seviyesine çıkarma yolunda üzerimize düşen ne varsa hepsine varız."
 
ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - 
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