Turizmdeki kayıplar alternatif pazarlarla telafi edildi

Turizmde Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika ve Avusturya gibi pazarlardaki kayıplarını, ana kaynak Rusya'nın yanı sıra İngiltere, Ukrayna ve Polonya gibi yan pazarlarla telafi eden Türkiye, gelecek yılın ilk satışlarını da İngilizlere yaptı.

Turizmdeki kayıplar alternatif pazarlarla telafi edildi
ANTALYA
G.Tarihi: 04.09.2019 11:48
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Isparta Düğün Salonları

Turizmdeki kayıplar alternatif pazarlarla telafi edildi
- Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık:
- "Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa gibi pazarlardaki kayıplarımızı yan pazarlarla telafi ettik. İngiltere de önemli bir pazar olmaya başladı"
- "Ukrayna, Polonya başta olmak üzere Macaristan, Çekya, Slovakya, Romanya, Balkan ülkelerinde ciddi artışlar yakaladık. Rusya ve 'yan pazarlar' diye tabir ettiğimiz alternatif pazarlarda ciddi artışlar oldu"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizmde başta Almanya olmak üzere bazı pazarlarla yaşanan kayıpların alternatifleriyle telafi edildiğini bildirdi. 
Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye turizminde pazarlara bakıldığında ana bloku Rusya ile Almanya'nın oluşturduğunu, özellikle Rus turistlerde ciddi artışların devam ettiğini ve yıl sonunda 6 milyona yakın bir rakamın görülebileceğini söyledi. 
Almanya pazarında ise en iyi yılın 2015 olduğunu ve bu yılın rakamlarına göre bu pazarda bir gerilemenin yaşandığını dile getiren Ayık, şöyle konuştu: 
"Almanya pazarında 2015'in gerisindeyiz ama geçen yıl ile bu yılı kıyasladığımızda daha iyi durumdayız. Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa gibi pazarlardaki kayıplarımızı yan pazarlarla telafi ettik. Dikkati çeken hususlardan birisi ise İngiltere de önemli bir pazar olmaya başladı. Ukrayna, Polonya başta olmak üzere Macaristan, Çekya, Slovakya, Romanya, Balkan ülkelerinde ciddi artışlar yakaladık. Rusya ve 'yan pazarlar' diye tabir ettiğimiz alternatif pazarlarda ciddi artışlar oldu." 
- "İskandinav pazarı dikkatle takip edilmeli"
Dikkatle takip edilmesi gereken pazarların başında İskandinav ülkeleri geldiğini belirten Ayık, burada Almanya ve Orta Avrupa pazarına benzer bir durumun yaşandığını söyledi. 
İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi pazarlardan geçmiş yıllarda Türkiye'nin daha fazla turist geldiğini aktaran Ayık, "Bu pazardan 2018'e göre bu yıl artışlar oldu ama hala geçmişteki rakamların gerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda bu pazarlarda çalışmaları devam ettirerek, geçmişteki rakamların üstüne çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu. 
- 2020'nın ilk müşterileri İngilizler 
TÜROFED Başkanı Ayık, 2020 için de güzel adımlar atıldığını ve fiyatlandırmaların bu ayın ortasından itibaren ilan edilmeye başlanacağını bildirdi. 
Fiyatlandırmanın yapılmamış olmasına rağmen bazı pazarlarda satışların başladığına değinen Ayık, "Önümüzdeki yılın satışları İngiliz pazarında oldukça erken başladı. Orta Avrupa ve diğer pazarlarda ise satışlar eylül ortasından sonra ortaya çıkmaya başlar." değerlendirmesinde bulundu.
Turist sayısındaki artışın gelire de yansıdığına dikkati çeken Ayık, 2018'e göre yüzde 10 ve üzerinde bir gelir artışı beklediklerini vurguladı. 
- Antalya'nın 16 milyon turist hedefi 
Ayık, dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'ya 8 ayda gelen yabancı turist sayısında geçen yıla göre yüzde 17'lik bir artış yaşandığını, bunun da yaklaşık 1,5 milyon kişiye tekabül ettiğini söyledi.
Ağustosta ise 400 bin civarında bir artış olduğunu bildiren Ayık, Antalya rakamlarının 2019 yılı beklentileri doğrultusunda ilerlediğini kaydetti. 
Antalya'nın bu rakamların gelecek aylarda da devam etmesi halinde 15-16 milyon aralığındaki yabancı turist hedefine ulaşılacağına işaret eden Ayık, ülke genelinde de benzer bir eğilimin söz konusu olduğunu ve bu yıl sonunda 50 milyon yabancı ziyaretçi sayısının görülebileceğini sözlerine ekledi. 



ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - 
 
 

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