"Su sporlarında kaçağın önüne geçeceğiz"

"Su sporlarında kaçağın önüne geçeceğiz"
ANTALYA
14 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
"Su sporlarında kaçağın önüne geçeceğiz"
- Turizmin başkenti Antalya'da sahillerde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken parasailing, jet ski, banana, sürat botu, fly fish, ringo, chariot, phantom, wakeboard, water ski, pedat bot, cano ve flyboard gibi su sporu faaliyetlerin kaçak olarak yürüten işletmelere karşı denetimler artırılacak 
- Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin: 
- "Su sporlarında kaçağın önüne inşallah geçeceğiz"
- "Tamamen kaçak yapanlara çok büyük maddi cezalar var. Parkur dışında kaçak yapanların belgeleri de liman başkanlığı tarafından iptal ediliyor" 

 Turizmin başkenti Antalya'da yaz aylarında sahillerde yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gören su sporlarını kaçak yapanlara karşı özel tedbir alınacak.
Antalya'nın Konyaaltı, Kemer, Manavgat, Alanya, Belek, Kundu ve Kaş sahillerindeki yüzlerce parkurda yapılan deniz paraşütü, jet ski, banana, sürat botu, ringo, bot, deniz koltuğu, kürekli sörf, rüzgar sörfü gibi su sporu etkinlikleri gerçekleştiriliyor.
Bu yıl 16 milyon yerli ve yabancı turist ağırlaması beklenen Antalya'da, bu etkinlikle kaçak yapan işletmeler, Antalya Deniz Ticaret Odası ile Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iş birliğinde sıkı bir şekilde denetlenecek.
Yapılacak denetimlerde tespit edilecek tamamen kaçak işletmeler kapatılacak ve para cezaları ödemek zorunda kalacak, izin verilen parkurlar dışında kaçak etkinlik gerçekleştirilenlerin belgeleri ise iptal edilecek.
Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine yapıtğı açıklamada, odalarına kayıtlı 250 su sporu işletmesi ve 40'a yakın dalgıç olduğunu belirterek, su sporu etkinliklerinin Kemer ile Alanya arasında yoğun yapıldığını anlattı.
Üyelerinden en çok kaçak işletmeler konusunda şikayetler aldıklarını dile getiren Çetin, şöyle konuştu:
"İki türlü kaçak var. Tamamen kaçak olanların yanında bir de belgesi olmasına rağmen parkur alanının dışında çalışanlar var. En büyük sıkıntı tamamen kaçak yapanlardan yana. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapacağız. Kaçak olan işletme en büyük zararı veriyor. Kaptanının yeterliliğini bilen yok, SSK'lı olduğunu bilen yok. Turizm işletme belgesi yok. Allah korusun bir kaza durumunda hiçbir güvencesi olmayan bir durum. Denetimi yapılan bir işletme değil. Turizm işletme belgesi almadan bu işi yapanlar su sporlarında her zaman tehlike arz eder. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşme sonucunda, denetimler sıkı bir şekilde yapılacak. Su sporlarında kaçağın önüne inşallah geçeceğiz" 
- "Çok büyük maddi cezalar var"
Çetin, hedeflerinin kaçağı önleyerek, işinin ehlilerinin yapmasını sağlamak olduğunu dile getirdi. Çetin, bu işletmelerin tam donanımlı olarak, her türlü duruma hazırlıklı sezona girdiklerini de belirtti.
Antalya'ya gelerek su sporlarına ilgi gösteren yabancı turistlerin işletmelerin kaçak olduğunu bilmediklerini, öyle bir şey de sormadıklarını aktaran Çetin, "Denetimlerle bunları tespit edip büyük cezalar verilmesi gerekiyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bu konuda duyarlı. Yerli turistlerimiz su sporları merkezinin kaçak olup olmadığını işletme belgesini sorarak öğrenebilirler. Tamamen kaçak yapanlara çok büyük maddi cezalar var. Parkur dışında kaçak yapanların belgeleri de liman başkanlığı tarafından iptal ediliyor." diye konuştu.
- "İnsanların can ve mal güvenliği yok"
Su sporları merkezi işletmecisi Mehmet Tekerek de her yıl sezon öncesinde gerekli tüm izinler için yeniden başvurduklarını ve denetimden geçtiklerini belirtti.
Su sporlarının maliyetli bir sektör olduğunu belirten Tekerek, "İşletmemiz için 270 bin lira yıllık kira veriyoruz. Ama belgesiz çalışanlar kira vermiyor, sigorta yaptırmıyor. İnsanların can ve mal güvenliği yok. Bizim kazancımızı da engelliyorlar. Benim 250 liraya kiraladığım jet ski'yi 150 liraya kiraya veriyor. Bütün kazandığı para da kendi cebine kalıyor. Biz  ise devlete vergimizi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ -
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ispartalı Askerimiz Şehit düştü!
Isparta'da 100. By-Pass ameliyat kutlaması..
Isparta'da ​O yolda çalışmalar başladı...
Kamu bankaları ödemeleri hafta sonunda da alacak
60 bin tutukluya tahliye umudu
Sigara kullananlar dikkat! Aralıkta başlıyor
Isparta'da istediğiniz resmi, logoyu perdeye bastırın
Dündar Bey Medresesi yakın zamanda açılacak
Çin'e Kiraz İhracatı İçin Soğuk İşlem Uygulaması Başlatıldı
Isparta’da bu bölgede planlı elektrik kesintisi
Isparta Merkez Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
GLASSWİN'DEN DEV YAZ KAMPANYASI!
ispanyol turistler Gelendost elmasını çok sevdi
Trafikte uyuşturucu testi dönemi
Isparta OSB Yeni Yüzüne Kavuştu
Ücretsiz ​ISMEK Yaz Kurslarına müracaatta son günler
Yeni Askerlik sistemi yürürlüğe girdi 2019
SÇP'ye başvurular başladı! Aylık 808 TL maaş
Royal Restaurant, Euro Star TV'de tanıtıldı
Eğirdir'e kültür mantar üretim fabrikası...
Eğirdir'de sineklerin kökü kuruyacak!
Isparta DSİ Belediyeye tapu senetlerini teslim etti!
Isparta'da Lavanta Günleri bu tarihte başlıyor
Dikkat! Isparta'da dolandırıcılık uyarısı
Isparta'da çöp ​konteynerleri temizleniyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriISPARTA ERKEK GİYİMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralıIsparta'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı24 Haziran 2019
Isparta Lavanta bahçelerinin "sevimli" misafirleriIsparta Lavanta bahçelerinin "sevimli" misafirleri22 Haziran 2019
Isparta işkurdan önemli duyuru kontenjan 429 kişiIsparta işkurdan önemli duyuru kontenjan 429 kişi25 Haziran 2019
Burdur'a memba kalitesinde içme suyu sağlanacakBurdur'a memba kalitesinde içme suyu sağlanacak21 Haziran 2019
Melikler Yaylası ziyaretçilerini bekliyorMelikler Yaylası ziyaretçilerini bekliyor21 Haziran 2019
Isparta'nın profesyonel iphone tamir teknik servisiIsparta'nın profesyonel iphone tamir teknik servisi21 Haziran 2019
Burdur'da şüpheli ölümBurdur'da şüpheli ölüm23 Haziran 2019
Isparta'da Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldiIsparta'da Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi23 Haziran 2019
Isparta'da iş arayanlar dikkat! 125 kişi alınacakIsparta'da iş arayanlar dikkat! 125 kişi alınacak21 Haziran 2019
Isparta'da Sıcak Asfaltta Hedef 130 KilometreIsparta'da Sıcak Asfaltta Hedef 130 Kilometre22 Haziran 2019
PVC Profiller Alpen ile tasarıma dönüşüyorPVC Profiller Alpen ile tasarıma dönüşüyor23 Haziran 2019
Isparta'da "Mor tarlalar" turizme renk katıyorIsparta'da "Mor tarlalar" turizme renk katıyor23 Haziran 2019
Isparta Belediyesi'nden kaplumbağa açıklamasıIsparta Belediyesi'nden kaplumbağa açıklaması21 Haziran 2019
Isparta'da ekmek zamlandı 2019 Isparta'da ekmek zamlandı 2019 24 Haziran 2019
Ispartalı Askerimiz Şehit düştü!Ispartalı Askerimiz Şehit düştü!27 Haziran 2019
Isparta'da ISUBÜ'de Mezuniyet CoşkusuIsparta'da ISUBÜ'de Mezuniyet Coşkusu21 Haziran 2019
SÇP'ye başvurular başladı! Aylık 808 TL maaşSÇP'ye başvurular başladı! Aylık 808 TL maaş26 Haziran 2019
Royal Restaurant, Euro Star TV'de tanıtıldıRoyal Restaurant, Euro Star TV'de tanıtıldı25 Haziran 2019
Yük treni servis minibüsüne çarptıYük treni servis minibüsüne çarptı24 Haziran 2019
SDÜ'de mezuniyet heyecanı 2019SDÜ'de mezuniyet heyecanı 201924 Haziran 2019