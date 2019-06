"Su sporlarında kaçağın önüne geçeceğiz"

- Turizmin başkenti Antalya'da sahillerde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken parasailing, jet ski, banana, sürat botu, fly fish, ringo, chariot, phantom, wakeboard, water ski, pedat bot, cano ve flyboard gibi su sporu faaliyetlerin kaçak olarak yürüten işletmelere karşı denetimler artırılacak

- Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin:

- "Su sporlarında kaçağın önüne inşallah geçeceğiz"

- "Tamamen kaçak yapanlara çok büyük maddi cezalar var. Parkur dışında kaçak yapanların belgeleri de liman başkanlığı tarafından iptal ediliyor"



Turizmin başkenti Antalya'da yaz aylarında sahillerde yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gören su sporlarını kaçak yapanlara karşı özel tedbir alınacak.

Antalya'nın Konyaaltı, Kemer, Manavgat, Alanya, Belek, Kundu ve Kaş sahillerindeki yüzlerce parkurda yapılan deniz paraşütü, jet ski, banana, sürat botu, ringo, bot, deniz koltuğu, kürekli sörf, rüzgar sörfü gibi su sporu etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 16 milyon yerli ve yabancı turist ağırlaması beklenen Antalya'da, bu etkinlikle kaçak yapan işletmeler, Antalya Deniz Ticaret Odası ile Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iş birliğinde sıkı bir şekilde denetlenecek.

Yapılacak denetimlerde tespit edilecek tamamen kaçak işletmeler kapatılacak ve para cezaları ödemek zorunda kalacak, izin verilen parkurlar dışında kaçak etkinlik gerçekleştirilenlerin belgeleri ise iptal edilecek.

Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine yapıtğı açıklamada, odalarına kayıtlı 250 su sporu işletmesi ve 40'a yakın dalgıç olduğunu belirterek, su sporu etkinliklerinin Kemer ile Alanya arasında yoğun yapıldığını anlattı.

Üyelerinden en çok kaçak işletmeler konusunda şikayetler aldıklarını dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"İki türlü kaçak var. Tamamen kaçak olanların yanında bir de belgesi olmasına rağmen parkur alanının dışında çalışanlar var. En büyük sıkıntı tamamen kaçak yapanlardan yana. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapacağız. Kaçak olan işletme en büyük zararı veriyor. Kaptanının yeterliliğini bilen yok, SSK'lı olduğunu bilen yok. Turizm işletme belgesi yok. Allah korusun bir kaza durumunda hiçbir güvencesi olmayan bir durum. Denetimi yapılan bir işletme değil. Turizm işletme belgesi almadan bu işi yapanlar su sporlarında her zaman tehlike arz eder. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşme sonucunda, denetimler sıkı bir şekilde yapılacak. Su sporlarında kaçağın önüne inşallah geçeceğiz"

- "Çok büyük maddi cezalar var"

Çetin, hedeflerinin kaçağı önleyerek, işinin ehlilerinin yapmasını sağlamak olduğunu dile getirdi. Çetin, bu işletmelerin tam donanımlı olarak, her türlü duruma hazırlıklı sezona girdiklerini de belirtti.

Antalya'ya gelerek su sporlarına ilgi gösteren yabancı turistlerin işletmelerin kaçak olduğunu bilmediklerini, öyle bir şey de sormadıklarını aktaran Çetin, "Denetimlerle bunları tespit edip büyük cezalar verilmesi gerekiyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bu konuda duyarlı. Yerli turistlerimiz su sporları merkezinin kaçak olup olmadığını işletme belgesini sorarak öğrenebilirler. Tamamen kaçak yapanlara çok büyük maddi cezalar var. Parkur dışında kaçak yapanların belgeleri de liman başkanlığı tarafından iptal ediliyor." diye konuştu.

- "İnsanların can ve mal güvenliği yok"

Su sporları merkezi işletmecisi Mehmet Tekerek de her yıl sezon öncesinde gerekli tüm izinler için yeniden başvurduklarını ve denetimden geçtiklerini belirtti.

Su sporlarının maliyetli bir sektör olduğunu belirten Tekerek, "İşletmemiz için 270 bin lira yıllık kira veriyoruz. Ama belgesiz çalışanlar kira vermiyor, sigorta yaptırmıyor. İnsanların can ve mal güvenliği yok. Bizim kazancımızı da engelliyorlar. Benim 250 liraya kiraladığım jet ski'yi 150 liraya kiraya veriyor. Bütün kazandığı para da kendi cebine kalıyor. Biz ise devlete vergimizi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ -