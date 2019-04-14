"SivilAnt" projesine AB'den 400 bin avro hibe

- "SivilAnt" projesi

Antalya'da 17 farklı kuruluşun temsilcilerince hazırlanan "SivilAnt" isimli sivil toplum projesi, Avrupa Birliği'nden (AB) yaklaşık 400 bin avroluk hibe desteği almaya hak kazandı. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, (sağda) projenin tanıtım toplantısına katıldı.Antalya'da 17 farklı kuruluşun temsilcilerince hazırlanan "SivilAnt" projesi, Avrupa Birliği'nden (AB) yaklaşık 400 bin avroluk hibe desteği almaya hak kazandı.Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda proje hakkında katılımcılara bilgi verildi.Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, konuşmasında, sivil toplumu destek programı çerçevesinde 500'e yakın başvuru aldıklarını söyledi.Bütçesi 500 bin avroyu aşacak projeleri desteklemek istediklerine işaret eden Özcan, "Bu program kapsamında 10 proje seçildi. Kabul gören projelerden 9'u ağırlıklı olarak sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışmasını destekleyen ya da kamu sivil toplum iş birliğini hedefleyen, çoğunluğu Ankara ve İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği projelerdi. Kent ağı olarak tek kabul gören proje Antalya'dan geldi." dedi.Antalya'nın son döneme AB mali yardımları konusunda ciddi adımlar atan kentlerden olduğunu vurgulayan Özcan, bugüne kadar AB'nin Türkiye'ye sağladığı mali destekler kapsamında Antalya'da binden fazla projeye 60 milyon avroya yakın kaynak aktarıldığını kaydetti."SivilAnt" projesinin önemli bir hizmeti yerine getireceğini aktaran Özcan, "Oluşturulacak kent ağıyla daha fazla sivil toplum örgütü ve kuruluşun bu yapının içerisinde kaynaklardan daha fazla yaralanması desteklenecek. Kamu çalışmalarında sivil toplum kuruluşları sesini daha çok duyuracak. Antalya'daki sivil sesin kamu karar alma süreçlerinde daha fazla yer bulmasını sağlayacak." diye konuştu.Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği öncülüğünde 17 farklı kuruluşun desteğiyle hazırlanan "SivilAnt" projesi, AB'nin Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen "Kamu ve STK'lar Arasındaki İş Birliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı"na yapılan başvuru sonunda kabul edilen 10 proje arasında yer aldı."SivilAnt" ile başta Antalya olmak üzere Batı Akdeniz bölgesindeki sorunların çözüm ortağı olmaları konusunda sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri arasında diyalog ve iş birliği platformu kurulması hedefleniyor. Yaklaşık 400 bin avro hibe sağlanan proje 2 yıl sürecek.ANTALYA (AA) -