"Seçimlerden sonra özeleştiri yaptık"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

"Seçimlerden sonra özeleştiri yaptık"
ANTALYA
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Isparta Düğün Salonları
"Seçimlerden sonra özeleştiri yaptık" 
- AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: 
- "Seçimlerden sonra özeleştiri yaptık. İğneyi kendimize batırıp, tedbirlerimizi aldık" 

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'da yüzde 46,3 oy oranına ulaşmalarına rağmen büyükşehir belediye başkanlığını kaybettiklerini belirterek, "Seçimlerden sonra özeleştiri yaptık. İğneyi kendimize batırıp, tedbirlerimizi aldık." dedi.
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, partisinin yakında 18 yaşına gireceğini, bu süre zarfında milletin yanında olarak, onun aldığı kararlara saygılı olduğunu söyledi.
Partisinin, kurulduğu günden bu yana millete, ülkeye ve bayrağa hizmet ettiğine değinen Taş, "31 Mart Yerel seçimlerinde Antalya'da yüzde 46,3 oy oranına ulaşarak, tarihi bir zirveye ulaştık. Türkiye genelinde ise AK Parti yüzde 52 oy oranı ile açık ara birinci parti olmuştur. Kurulduğumuzdan beri birçok sıkıntıyı milletimizin desteği ile aştık. Yılmadan, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, inandığımız dava yolunda hizmete devam ediyoruz. Seçimlerden sonra özeleştiri yaptık. İğneyi kendimize batırıp, tedbirlerimizi aldık." diye konuştu. 
- "Millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerledik" 
Taş, 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul, Ankara ve Antalya'da büyükşehir belediyelerini kazanan Millet ittifakı üyesi partilerin zafer sarhoşluğu içerisinde olduğunu ifade ederek, partilerin "Şımarık çocuk" edasıyla hareket ettiğini savundu. 
AK Parti'nin 2009 ve 2014'te Antalya Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanmasına karşın "Şımarıklık" göstermediklerini aktaran Taş, "Şımarık çocuk edası içinde olanlar, AK Parti'nin yaptığı hizmetlerin üstünü toprakla örtemezler. Yensek de yenilsek de hiçbir zaman zafer sarhoşluğu içinde olmadık. Şımarık çocuk gibi çığırtkanlık yapmadık. Millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerledik." dedi. 
- "Destek vereceğimize söz veriyoruz" 
Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek'in Sarısu Mesire alanındaki Kadınlar Plajı'nın brandalarını kaldırdığını iddia ederek, şöyle konuştu: 
"649 kilometrelik sahil şeridinde bir kilometrelik kadınlar denizi gözünüze mi battı? Açık-kapalı tüm kadınlar özgürce denize giriyorlardı. Brandaları kaldırmak aymazlıktır. Bizim yaptığımız projeleri devam ettir sana yeter. Projelerimizi yıkma, yarım kalanları tamamla. AK Parti olarak Antalya'nın menfaatine olan her projede destek vereceğimize söz veriyoruz." 
- "İlk kez yerel seçimlerde ittifak yapıldı" 
Taş, Antalya'da kaybettikleri büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarıyla ilgili soru üzerine, bununla ilgili bir rapor hazırlayarak genel merkezlerine ilettiklerini söyledi.
Milletin tercihine saygılı olduklarını anlatan Taş, "İlk kez yerel seçimlerde ittifak yapıldı. HDP'nin Millet İttifakına desteği kaybetmemizin nedenlerinden biridir. Ekonomi ve tarımdaki konuların yanlış anlaşılması da diğer etkenler arasındadır. Komisyoncular kapatılacak diye sansasyonel, doğru olmayan söylentiler vardı. Ekonomi battı diye iftiralarla partimizi karaladılar. Bir takım tarikatların da Millet İttifakına desteği vardı." dedi. 
- "Projelerin takipçisi olacağız" 
Taş, Antalya'ya Türkiye'nin her yerinden gelenlerin Konyaaltı ve Boğaçayı projelerine hayran kaldıklarını belirterek, yerel seçimlerden sonra Konyaaltı sahilinde oluşan sorunların kendi dönemlerinde olmadığını bildirdi. 
Boğaçayı yosunlaşmanın başladığını, Konyaaltı ilçe Başkanlıklarının bu konuyu gündeme getirmesiyle çayın yüzde 30'unun belediye tarafından temizlendiğini vurgulayan Taş, "Her iki projenin takipçisi olacağız. Büyükşehir belediyesi bizde olsaydı o bölge yosun tutmazdı. Projenin ikinci kısmına da başlardık." dedi. 
- "Antalya için bir ve beraberiz" 

AK Parti il teşkilatında bölünmeler olduğu yönündeki soru üzeren Taş, teşkilatlarında herhangi bir bölünme olmadığını, uyumlu bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.
Taş, seçimden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükşehir belediye başkan adayı Menderes Türel'in de katılımlarıyla toplantılar yaptıklarını, Antalya için bir ve beraber olduklarını sözlerine ekledi. 



ANTALYA (AA) - 
 
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