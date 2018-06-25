- Antalya'da yaşayan yerleşik Rus vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oylarını kullandı.Turizm kenti Antalya’nın merkezi ve ilçelerinde ikamet eden ve Türk vatandaşlığı bulunan Ruslar, sandık başına gitti. Sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için okula gelen Ruslar, daha sonra sahilin yolunu tuttu. Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Bedriye Bileydi İlkokulu ve Ortaokulunda eşiyle oyunu kullanan Maria Özcan, hayırlı bir seçim olmasını temenni etti. 12 yıldır Antalya’da yaşadığını belirten Özcan, “Bugün biz oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun. Her şeyin iyi olması için biz her şeyi yaparız. Türkiye için hayırlı olsun” dedi.Rus uyruklu Ceren Aktaş ise, 15 yıldır Antalya’da yaşadığını ifade ederek, “Türkiye için, toplumumuz için, tüm vatandaşlar için hayırlısı olsun. Akşam hep birlikte sonucu göreceğiz” diye konuştu.Kent genelinde 40 bin Rus'un oy kullanması bekleniyor. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı kentte vatandaşların seçimlere yoğun katılım sağladığı gözlendi.İHA