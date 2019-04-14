NATO üye ülke parlamenterleri Antalya'da buluşacak

NATO üye ülke parlamenterleri Antalya'da buluşacak
ANTALYA 0
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NATO üye ülke parlamenterleri Antalya'da buluşacak
- NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak toplantısı, TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılacak
- Toplantıda Afganistan, Suriye, Libya, Sahra Altı Afrika, Yemen ve Körfez ülkelerindeki gelişmeler, NATO iş birliği ve Rusya ile Türkiye'nin Orta Doğu stratejisi değerlendirilecek
- Farklı ülkelerden 150 parlamenterin katılacağı zirve kapsamında milletvekilleri ile Suriyeli ve Türk çocuklarından oluşturulan takım arasında futbol maçı yapılacak
- TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak:
- "Diplomasinin gücünü gösteren önemli bir platform olacak"

- NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak toplantısı, TBMM ev sahipliğinde, turizmin başkenti Antalya'da yapılacak.
Türk ve yabancı milletvekilleri, bürokratlar, askeri temsilciler ve yabancı misyon şeflerin katılacağı toplantı, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yarın başlayacak toplantı, 3 gün sürecek. 
TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO PA Başkanı Madeleine Moon, Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Başkanı Philippe Folliot'un açılış konuşmaları ile başlayacağını söyledi.
NATO üyesi ülkelerin parlamenter düzeyde ilişkilerinin geliştirilmesi açısından bu tür toplantıların önemli olduğuna işaret eden Bak, toplantıda, güvenlik, enerji, dış politika başta olmak üzere Afganistan, Suriye, Libya, Sahra Altı Afrika, Yemen ve Körfez ülkelerindeki gelişmelerin, NATO iş birliği ve Rusya ile Türkiye'nin Orta Doğu stratejisi konularının değerlendirileceğini kaydetti.
Farklı ülkelerden 150 milletvekilinin toplantıda yer alacağını dile getiren Bak, karşılıklı fikir alış verişinde bulunulacağını bildirdi. 
- Suriyeli ve Türk çocukları ile milletvekilleri maç yapacak
Bak, toplantı kapsamında Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik yaptığı çalışmaların da aktarılacağını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar'ın Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin sunumlar yapacaklarını anlatan Bak, "Suriyeli mülteci ve Türk çocuklarından oluşan karma takım ile buraya gelen milletvekilleri bir futbol maçı yapacak. Renkli bir zirve olacak. Diplomasinin gücünü gösteren önemli bir platform olacak." diye konuştu. 
- Toplantıda ele alınacak konular
Toplantının ilk günkü iki oturumda Suriye'deki durum ve ABD'nin Suriye'ye bakış açısı değerlendirilecek. Üçüncü oturumda "NATO ortaklığı araçları", "MENA Bölgesi ve Orta Doğu'daki ülkeler ile NATO'nun ilişkileri" konuları tartışılacak. Dördüncü oturumda "Orta Asya'daki değişim ve istikrar, iş birliği ve rekabet", "Afganistan'daki durum ve istikrar için beklentilere dair Türkiye'nin görüşü" konuları ele alınacak. Beşinci oturumda "Avrupa, uluslararası toplum ve mülteci krizi", "Türkiye'nin mülteci ve sığınma politikası", "Eğitim, spor ve sosyal bütünleşmede Türkiye deneyimi: genç mültecilere ulaşmak" konuları değerlendirilecek.
Gün sonunda milletvekilleri ile Suriyeli mülteci ve Türk çocukları arasında dostluk maçı gerçekleştirilecek.
13 Nisan Cumartesi günü de 4 oturum düzenlenecek. Oturumlarda "Libya ve Sahra Altı Afrika'da devam eden güvenlik sınamaları", "Sahra Altı Afrika'da siyasi reform, sosyal değişim ve devlet esnekliği", "Körfez'de reform, direnç ve durağanlık", "Yemen'deki savaş, yerel nedenler ve uluslararası müdahaleler", "Körfez Bölgesindeki gelişmelere Türkiye'nin bakış açısı", "Irak'ta NATO", "Irak'ta terörle mücadele", "Rusya'nın Orta Doğu stratejisi", "Çin'in Jeopolitik arzuları, enerji ihtiyaçları ve Orta Doğu stratejisi" konuları müzakere edilecek.
Toplantının son gününde ise İsrail-Filistin arasındaki son gelişmeler ele alınacak. Ayrıca MENA Bölgesi'nde siyasi ve kurumsal reformların zorlukları, Cezayir'deki duruma ilişkin değerlendirmeler yapılacak. 
NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Başkanı Philippe Folliot, toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştirecek. 
 


ANTALYA (AA) -  HATİCE ÖZDEMİR TOSUN 
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