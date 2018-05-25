Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, döviz kurundaki hızlı yükselişin demir fiyatlarını arttıracağını, bunun da konut ve inşaat fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olacağını söyledi.Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, son günlerde yükselen dolar fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karataş, "Demir fiyatları geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 75 artmış ve bin 830 liradan 2 bin 950 TL'ye kadar yükseldiği görülmektedir. Demir üreticisi gözünü dövize dikmiş beklemekte. Döviz arttığında aniden demire zam yapılmakta, ancak düştüğünde demir yine aynı yerinde durmaktadır. Bu hem stoklardaki konutların satışına, hem de yeni yapılacak olan inşaatlara yansımaktadır. Çünkü müteahhit sattığı dairenin aynısını yerine koyamamaktadır" dedi.Karataş, "Demir-çelik sektöründe fiyatların gün aşırı belirlenmesinin yanında, ABD’de çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirilmesi, Türkiye’nin ihracatını da etkilemesi muhtemeldir" ifadelerini kaydetti. Sadece demir değil, betona yüzde 15, çimentoya da iki ay önce yüzde 10 zam geldiğini belirten Karataş, "Ramazan ayı sonrasında beton zamlı satılacak. Çimentoda da bu ay yüzde 10 artış oldu" dedi. Karataş ayrıca, demir üreticilerinin yurt dışına satışa yöneldiğini ve bunun da fiyatları artırdığına dikkat çekti.Demir ve çimentonun inşaat için en önemli hammadde olduğunu belirten Karataş, "Son 10 ayda demir fiyatları ikiye katlandı. Faiz sarmalı altında mücadele veren yüklenici, şimdi de artan demir fiyatları ile boğuşmak zorunda kalacak. Beton fiyatları da buna paralel olarak artacak. Diğer bir yandan tüm bu artışlar, maliyetlere ve satışlara bir şekilde yansıyacaktır. Maliyet artışı hiçbir müteahhidin istediği bir şey değildir. Bu artışın müteahhitleri sıkıntıya sokacağı, şimdiden görünen tablo. Buna iç piyasada bir takım önlemler alınması şart. Bizim ülkemizin inşaat politikamıza özgü bir şeylerin yapılması gerekmektedir. Yapılması gereken en önemli adım KDV'de muafiyet getirilebilir. Nitekim bu iyileştirme tapu harçlarında yapıldı. İnşaatçıların alacakları vergi iadelerinden de düşülebilir. Ülkemiz inşaat sektöründe gözle görülür bir şekilde daralma yaşanmakta. Sektörümüzdeki daralma ve maliyet artışı bizleri zora sokacaktır. Bu durum yeni başlamış projelerin yarım kalma ihtimalini artırmaktadır" ifadelerini kaydetti.İHA