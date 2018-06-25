- 200 Lübnanlı 200 turisti taşıyan Orient Queen adlı lüks kruvaziyer gemisi, Alanya Limanı'na demir attı. Sezonun ilk kruvaziyeri olan lüks gemiden inen yolcular, Alanya muzu ve erik gibi ikramlarla karşılandılar.Beyrut’tan yola çıkan Lübnanlı 200 turistin ve 172 mürettebatın bulunduğu Orient Queen isimli gemi, Alanya'ya geldi. Gemiden inen Lübnanlı turistler, Alanya Belediyesi ve liman yetkileri tarafından karanfil, Alanya muzu ve erik gibi ikramlarla karşılandılar. Alanya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek olan turistlerin lüks gemi ile akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.AMC firmasının Alanya temsilcisi Lübnanlı Bassam Hage, ilk seferde 200 kişi geldiğini aktardı. Hage, ”Sonradan inşallah her hafta 300-350 kişi gelecek. ‘Orient Queen’ Alanya’ya haftada bir pazartesileri olmak üzere 14 sefer gelecek. Bu sene ve gelecek yıl Alanya ilk destinasyon olacak. Bu bizim için önemli. Çünkü rota, tanıtımlarda Alanya da gözüküyor. Ürdün, Kuveyt, Katar, Irak, Lübnan’da yapılan reklamlardan Alanya’yı tanıyorlar. Burada misafirler turlara katılıyor, alışveriş yapıyor. Bazen misafirler 2 hafta sonra yine geliyor. Çünkü burayı seviyorlar. Ben Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, yeni gemiler için destekledi ve yeni kanun çıkarılmasına yardımcı oldu. Bu da önemli. Her şey ilk sezondan güzel olacak. Orient Queen Alanya’dan Rodos’a gidecek. Sonrasında da Mikonos, Santorini, Marmaris, Lübnan ve yeniden Alanya’ya gelecek. Bu bizim ilk projemiz. Bizim bir diğer hedefimiz de uçak. İnşallah Beyrut-Alanya seferini 45 dakikada gerçekleştireceğiz” dedi.İHA