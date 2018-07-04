Antalya il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüğü tarafından Korkuteli Sülekler, Bahçeyaka, Yesiloba göletlerine 30 Bin adet sazan yavrusunu bırakıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Korkuteli’nde bulunan Sülekler, Bahçeyaka, Yesiloba göletlerine 30 Bin adet sazan yavrusu bırakıldı. Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, proje kapsamında ilçede bulunan Sülekler, Bahçeyaka, Yesiloba göletlerine 30 Bin adet sazan balık yavrusunun göletlere bırakıldığını söyledi.Balık popülasyonunun artırılması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Çağırıcı Armut, “ Bu yıl da proje kapsamında Bakanlığımıza bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 30 bin adet sazan yavrusunu, Sülekler, Bahçeyaka, Yesiloba mahallesinde bulunan göletlere bıraktık. Umarız popülasyon belli bir noktaya gelene kadar balıkların sayısını azaltacak olumsuz bir durum olmaz” dedi.Çağırıcı Armut, göletlere bırakılan yavrular mutlak suretle korunarak, en az bir kez üremelerine imkan tanınmasını, amatör balıkçıların balıklara sahip çıkarak av yasaklarına uymalarını beklediklerini de sözlerine ekledi.İHA