Konut satışında şampiyon Esenyurt ve Kepez

Türkiye genelinde yılın 8 ayında en çok konut satılan ilçe, 18 bin 976 adetle İstanbul Esenyurt oldu.

Konut satışında şampiyon Esenyurt ve Kepez
ANTALYA
G.Tarihi: 01.10.2019 18:02
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye genelinde yılın 8 ayında en çok konut satılan ilçe 18 bin 976 adetle İstanbul Esenyurt olurken, Esenyurt'u, 11 bin 510 adetle Antalya Kepez ve 10 bin 651 adetle Ankara Keçiören takip etti.

FuzulEv'in, ülke genelinde nüfusu 150 binin üzerinde 159 ilçenin dahil edildiği "Türkiye Genelinde En Çok Konut Satılan İlçeler" başlıklı araştırmasına göre, yılın 8 ayında Anadolu'da uygun fiyatlı konutlara olan talep canlı kaldı.

İlk 10'da İstanbul'dan sadece bir ilçe yer alırken, Ankara'nın 4 ilçesi listede kendisine yer buldu.

Yılın 8 aylık döneminde ülke genelinde en çok konut satılan ilçe 18 bin 976 adetle İstanbul Esenyurt oldu. Esenyurt'u, 11 bin 510 adetle Antalya Kepez ve 10 bin 651 adetle Ankara Keçiören takip ederken, Çankaya 10 bin 309 adetle dördüncü ve Mamak 9 bin 842 adetle beşinci sırada yer aldı.

Bursa Nilüfer 8 bin 535 adetle altıncı, Ankara Yenimahalle 7 bin 784 adetle yedinci, Gaziantep Şahinbey 7 bin 538 adetle sekizinci, Antalya Alanya 7 bin 307 adetle dokuzuncu ve Konya Selçuklu 7 bin 82 adetle onuncu oldu.

İlk 20'de 8 farklı il yer aldı

Listenin ilk 20'sinde 8 farklı ilden ilçeler yer aldı. İlk 10 dışında kalan Ankara Sincan'da 8 ayda 6 bin 798 konut satılırken, Gaziantep Şehitkamil'de 6 bin 770, Antalya Muratpaşa'da 6 bin 494, İstanbul Pendik'te 6 bin 471 ve Kayseri Melikgazi'de 6 bin 422 konut el değiştirdi.

İlk 20 içerisinde yer alan İstanbul Başakşehir'de 6 bin 274 ve Beylikdüzü'nde 6 bin 211, Ankara Etimesgut'ta 6 bin 70 ve Altındağ'da 6 bin 58, Eskişehir Tepebaşı'nda da 6 bin 12 konutun satışı gerçekleştirildi.

Söz konusu ilçelerde özellikle kamu bankalarının konut kredi faizlerini yüzde 0,99'a düşürdüğü ağustosta yüksek satış rakamlarına ulaşıldı. Ağustos ayının Kurban Bayramı ve yaz tatiline denk gelmesine karşın özellikle ipotekli satışlar katlanarak arttı.

"Anadolu'da konut talebi hala canlı"

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esenyurt'un 2018'de olduğu gibi bu yıl da liderliği elinden bırakmadığını belirterek, ilçe nüfusunun 1 milyona yaklaşması ve uygun fiyatlı konutların bulunmasının bu liderlikte etkin olduğunu vurguladı.

Listede özellikle Ankara ve Anadolu'daki ilçelerin göze çarptığını ifade eden Akbal, ilk 10'da İstanbul'u temsil eden tek ilçenin Esenyurt olduğunu söyledi. Akbal, "Listede Anadolu ilçelerinin ağırlığı göze çarpıyor. İlk 10 içinde İstanbul'u temsil eden tek ilçe Esenyurt olurken, Ankara'dan 4 ilçe bulunuyor." dedi.

Akbal, Anadolu'dan Antalya, Bursa, Gaziantep ve Konya'nın da ilk 10'da yer aldığını, bu tablonun Anadolu'da hala konut talebinin canlı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

İlk 20'de ise Kayseri ve Eskişehir'in birer ilçeyle listeye dahil olduğunu aktaran Akbal, Türkiye'de konut sahipliği oranının son yıllarda düşüşe geçtiğini, eve yönelik güçlü talebin her zaman varlığını sürdürdüğünü, burada önemli etkenin "uygun fiyat-lokasyon" olduğunu söyledi.

Erciş ve Beykoz son ikide

Eyüp Akbal, nüfusu 150 binden yüksek 159 ilçe arasında yapılan araştırmada en son sırada Van'ın Erciş ilçesinin yer aldığını, Beykoz'un da sondan ikinci olduğunu belirterek, "Beykoz'un 250 bine yakın nüfusu olmasına rağmen ilçedeki konut stokunun azlığı ve konut tipinin daha çok üst gelire hitap eden ünitelerden oluşması bu sonuçtaki en büyük etkenlerden bir tanesi." dedi.

Gayrimenkulde hep İstanbul'a odaklanıldığını ancak İstanbul dışında da ciddi konut satışı olduğunu ifade eden Akbal, en çok konut satılan ilçelere bakıldığında bu durumun net olarak görüldüğünü söyledi.

Akbal, "Bu aslında FuzulEv olarak bizim uzun zamandır üzerinde durduğumuz bir konu. Türkiye'de gayrimenkul almak isteyen, bu konuda iştahı bulunan çok ciddi bir kesim var. Bu kesimin ev hayallerini gerçekleştirebilmeleri için onlara uygun koşulların sağlanması çok önemli. Anadolu'da uygun fiyatlı, metrekare fiyatı 2 bin 500 TL civarında konutlara ciddi bir talep var ve bu talebin daha uzun süre devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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