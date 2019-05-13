- Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde Beşiktaş şampiyon olduTürkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde play-off final maçında ALG Spor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.Ligi 42 puanla tamamlayan Beşiktaş ile ALG Spor, Antalya'da şampiyonluk için karşı karşıya geldi.Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Murat Erdoğan, Serhat Sağır ve Kerem İlitangil hakem üçlüsü yönetti.Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmayı, Beşiktaş 55. dakikada Aissata Traore'nin attığı golle 1-0 önde tamamlayarak şampiyon oldu.Maçtan sonra Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. 2019-2020 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını elde eden Beşiktaş'a madalyalarını ve kupasını A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Talat Tuncel takdim etti.Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mutlucan Zavotçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi.Zavotçu, şampiyonlar liginde de aynı başarıyı göstermek istediklerini kaydetti.ANTALYA (AA) -