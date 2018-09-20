- Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle bu yıl 9’uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 24-28 Ekim'de düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, çok sayıda yöresel ürünü buluşturuyor. Yöresel ürün zengini İzmir de coğrafi işaretli ürünlerini YÖREX’te ziyaretçi ile buluşturacak.İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bu yıl 9’uncu kez kapılarını açacak olan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i, yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerini desteklemesi, markalaşmalarını sağlaması açısından çok değerli bulduğunu ifade etti. Kestelli, YÖREX’in, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 500’e yakın oda, borsa, kooperatif ve firmayı Antalya’da buluşturarak kent ve ülke ekonomisine de çok önemli bir katkı sağladığına dikkat çekti. Başkan Kestelli, “Bu yıl İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Odası olarak birlikte açacağımız stantta Ege Sultani Üzümü, Ege Pamuğu, Ege İnciri ve Urla Sakız Enginarı Coğrafi İşaretli ürünlerimize ek olarak zeytin, zeytinyağı gibi bölgemize özgü yöresel ürünlerimiz bulunacak. Bir turizm ve gastronomi kenti olan Antalya’nın, eşsiz Ege lezzetlerine ve tarımsal değerlerine yoğun ilgi göstereceğinden eminiz” diye konuştu.YÖREX Fuarı’nda İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Odası ortak stant açarak kentin etkin tanıtımı için birlikte çalışacaklarını vurgulayan Işınsu Kestelli, “Kurumlar arası sinerjinin önemine ve değerine inanıyoruz. Tek hedefimiz daha güçlü bir İzmir ve daha güçlü bir Türkiye’yi hep beraber inşa edebilmek” dedi.İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin, üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerlerini arttırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması, yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi bakımından önem taşıdığını belirtti. İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası’nın YÖREX’te 100 metrekarelik alanda yöresel ürünlerini sergileyeceklerini bildiren Özgener, “Coğrafi işaretli ürünlerimiz İzmir lokması, şambalisi, boyozu ve kumrusunu katılımcılara ikram edecek, ürünlerimizi tanıtacağız. Oda olarak ulusal ve küresel ölçekte ülkemizin değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen organizasyonları önemsiyor ve katılım sağlıyoruz. Bu anlamda; özellikle gıda ürünlerinde İzmir’in marka kent olması yönünde çalışmalarımızı sürdürecek, bölgemize ait ürünlere coğrafi işaret alınmasında aktif olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da, yöresel ürün zengini İzmir’in ürünlerini YÖREX’te ziyaretçi ile buluşturmasının önemini vurgularken, coğrafi işaretli ürünlerin fuarda yer olacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kültürlerin buluşma noktası haline gelen YÖREX’in her yöreden ürünü ve insanı bir araya getirdiğini kaydeden Çandır, ekonomiye derin katkısı olan YÖREX’e herkesi davet etti.İHA