Isparta’dan Antalya’ya gelen bir kişiyi gasp ettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Isparta’da yaşayan 36 yaşındaki A.T., iki gün önce gezmek için Antalya’ya geldi. Bir süre kent merkezinde dolaşan A.T. alkol aldıktan sonra bir kadınla Yeşildere Mahallesi’ne gitti. İddiaya göre burada tuvalet ihtiyacını gideren A.T. köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin sahibi olduğu iddia edilen bir kişi A.T.’nin yanına gelerek, “Bizden hap aldın borcun var" diyerek para istedi. Şoka giren A.T., kaçmak istedi ancak başarılı olamadı. Bu sırada A.T.’nin yanına gelen H.K.(26), F.Ö. (23) ve M.U. (30) genç adamın cüzdanının içindeki ve açık bölümdeki 140 lirasını aldı. Bununla yetinmeyen gaspçıların göz dağı vererek daha çok para istemesi üzerine A.T. korkudan cüzdanının gizli bölümündeki 300 lirayı da vererek kurtuldu. A.T. ardından durumu polise bildirdi.İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.ANTALYA (İHA)