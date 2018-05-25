Akdeniz Üniversitesi Radyosu UNIFM91.3’ün radyo yayıncısı öğrenci Gürsel Üzal, Gölcük Depremi'nde ailesini kaybeden 25 yaşındaki bir gencin, ailesini internet radyosuyla aramasının konu edildiği film çekimine başlıyor.Akdeniz Üniversitesi Radyosu UNIFM91.3’ün radyo yayıncısı öğrenci Gürsel Üzal, 26 Mayıs'ta kısa film çekimine başlıyor. Filmde depremle internet radyoculuğu arasında bir köprü kuracak olan Gürsel Üzal, filmin hem yönetmenliği hem de senaristliğini üstlenirken, filmin adını ' Webrem' olarak duyurdu.Gölcük Depremi'nde ailesini kaybeden 25 yaşındaki bir gencin, ailesini internet radyosuyla aramasının konu edildiği filmde, depremin klasik getirileri yerine seneler sonra yaşanan acıyı unutmakla, unutulmamak arasındaki bağın kurulması amaçlanıyor.Van Depremi'nin de işleneceği filmde yönetmen yardımcılığını Emirhan Yılmaz, görüntü yönetmenliğini Mete Öztürk, kamera asistanlığını Caner Horuz, ışık şefliğini Erdem Karaca ve set amirliğini Fatma Çetin üstlenirken sanat ekibinde Büşra Karadayı, Hüsnücan Yazlık, Pınar Uslu, ses ekibinde ise Hakan Yılmaz ve Javidan Efendizade yer alacak.İHA