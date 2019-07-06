ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanlar sıcak havalarda suyla serinletiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüksek sıcakların yaşandığı Antalya'da, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince çalışmalara başlandı.

Merkezde sokak hayvanlarının tutulduğu bölümlerin detaylı temizliğiyle birlikte parazit ilaçlaması yapılırken, sıcaktan bunalan hayvanlar suyla oynatıldı.

Bununla birlikte Veteriner İşleri Müdürlüğü ilçenin farklı noktalarına önemli bir bölümü parklarda bulunan mama ve su kaplarını, kedi evlerini kontrol etti.

Veteriner hekimlerin de eşlik ettiği ekipler, mama ve su kaplarını doldururken, kırık ya da çatlak olanları değiştirdi.

Açıklamada, yüksek sıcaklıklara bağlı sıvı kaybının hayvanlarda çeşitli hastalıkları beraberinde getireceği uyarısında bulunan veteriner hekimlerce, ilçe sakinlerini hem parklarda bulunan su kaplarını kontrol etmeye hem de kapılarının önüne bir kap su bırakmaları tavsiye edildi.







