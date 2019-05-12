Hasta ve yakınlarının gönüllü anneleri: "Sarı Melekler"

Hasta ve yakınlarının gönüllü anneleri: "Sarı Melekler"
ANTALYA 0
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Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, giydikleri önlük ve yaptıkları iyiliklerden dolayı "Sarı Melekler" olarak tanınan 20 fedakar anne, hasta ve yakınlarına moral dağıtıyor. Maddi ve manevi destekte bulundukları hasta ve yakınlarının dertleriyle dertlenen, onlarla adeta bütünleşen anneler, hasta ve yakınlarını hiç yalnız bırakmıyor.

Hasta ve yakınlarının gönüllü anneleri: "Sarı Melekler"
- Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde giydikleri önlük ve yaptıkları iyiliklerden dolayı "Sarı Melekler" olarak adlandırılan 20 gönüllü anne, 22 yıldır gece gündüz demeden hasta ve yakınlarına yardım eli uzatıyor
- Sarı Melekler Grubu Başkanı Önay Köroğlu:
- "Nöbet sistemiyle çalışıyoruz ve hepimiz anneyiz. Gönüllü olarak hastaneye geliyoruz. İnsanları mutlu etmek için buradayız. Amacımız hasta ve yakınlarına moral desteği vermek"
- Grup üyelerinden Demet Katırcıoğlu:
- "Oğlum yoğun bakımdayken, 'Allah oğlumu bağışlarsa, hastanede herkesin yardımına koşturacağım' diye söz vermiştim. Çok şükür oğlum iyileşti, ben de bu gruba dahil oldum"

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, giydikleri önlük ve yaptıkları iyiliklerden dolayı "Sarı Melekler" olarak tanınan 20 fedakar anne, hasta ve yakınlarına moral dağıtıyor.

Antalya'da bir grup gönüllü anne, 1997 yılında, hastanelerdeki hasta ve yakınlarının tıbbi tedavinin yanı sıra moral ve motivasyona da ihtiyaç duyduklarını görünce harekete geçti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yönetiminin de desteğini alan grup, iyilik ve yardımseverliğin rengini sarı olarak belirledi.

Giydikleri sarı önlük ve yaptıkları iyiliklerden dolayı "Sarı Melekler" olarak tanınan 20 fedakar anne, 22 yıldır zor durumdaki hasta ve yakınlarının yardımına koşmaya başladı. Maddi ve manevi destekte bulundukları hasta ve yakınlarının dertleriyle dertlenen, onlarla adeta bütünleşen anneler, hasta ve yakınlarını hiç yalnız bırakmıyor.

Gönülden gönüle uzanan iyilik hareketinin temsilcilerinin, en uğrak yerleri arasında çocuk hematoloji, yetişkin hematoloji, kemoterapi ve onkoloji gibi bölümler bulunuyor. Yardımseverlerden nakdi yardım kabul etmeyen annelerin tek tesellisi, hastaların ufacık da olsa tebessüm göstermesi.

- "Biz onlardan daha mutlu oluyoruz"

Sarı Melekler Grubu Başkanı Önay Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1997'de hayata geçirilen grupla, iyiliklerin peşinden koştuklarını söyledi.  

Hastanede yaptıkları çalışmaların görünürlüğünü sağlamak için sarı renkli önlükler giydiklerini aktaran Köroğlu, hastaneye sabah 10.00'da geldiklerini, psikiyatri dışında her serviste yatan hasta ve yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bazen yakınına bir hasta bezi bile alamayan kişilerle karşılaştıklarını anlatan Köroğlu, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Hemşire ve hastane yönetiminin takibinde kimin nelere ihtiyacı olduğunu öğrenip, imkanlarımız ölçüsünde yardım etmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz kermeslerle para ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Nöbet sistemiyle çalışıyoruz ve hepimiz anneyiz. Gönüllü olarak hastaneye geliyoruz. İnsanları mutlu etmek için buradayız. Amacımız hasta ve yakınlarına moral desteği vermek. Mutlu olanları gördüğümüzde inanın biz onlardan daha mutlu oluyoruz." 

Köroğlu, sevgi ve merhamet aşılamak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti.

- "Birine umut olabilmek çok güzel bir şey"

Grup üyelerinden Demet Katırcıoğlu ise 9 yıl önce oğlunun lösemi tedavisi gördüğü sırada gönüllü annelerle tanıştığını söyledi.

Grup üyelerinin oğlunun ve kendisinin zor zamanlarında moral kaynağı olduğunu vurgulayan Katırcıoğlu, "Evladım yoğun bakımdayken, 'Allah oğlumu bağışlarsa, hastanede herkesin yardımına koşturacağım' diye söz vermiştim. Çok şükür oğlum iyileşti, ben de gruba dahil oldum. Her hasta ziyaretinde çektiğim sıkıntılar aklıma geliyor. Hastalarla daha iyi iletişim kuruyorum. Durumumu öğrenenlere moral oluyorum. Yardım edebildiğim için çok mutluyum çünkü birine umut olmak, çok güzel bir şey." diye konuştu.

Grup üyelerinin ziyaret ettiği Emsal Kara da altı aydır kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek, "Zor bir tedavi süreci geçiriyorum. Bir anne olarak fedakar annelerin yaptığı ziyaret beni ziyadesiyle mutlu etti. Onların enerjileri ve iyimserliği hastalığa karşı direncimizi artırıyor." dedi.

- "Hastane ve hastalar arasında köprü görevi görüyor"

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Ferda Ülker, gönüllü annelerin yıllarca hastanedeki hasta ve yakınlara moral verdiğini, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını söyledi.

Fedakar annelerden çok memnun olduklarını anlatan Ülker, "Sarı Melekler hastane ve hastalar arasında köprü görevi görüyor. Hastaların bir ihtiyacı olduğunda onların desteğiyle gideriyoruz. Hasta ve yakınlarıyla dertleşiyorlar, yaptıkları çalışmalarla farkındalık oluşturdular. Hastanedeki hasta ve yakınlarının gözleri çoğu zaman onları arıyor. Herkese kendilerini benimsettiler." ifadelerini kullandı.

























ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - 
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