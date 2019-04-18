Güreşte 22. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası, Antalya'da başladı.Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Romanya'dan yaklaşık 350 sporcu katılıyor.Organizasyonun ilk gününde serbest stilde 61, 70, 74 ve 92 kiloda, grekoromen stilde 60, 72 ve 87 kiloda, kadınlarda ise 53, 59, 65 ve 68 kiloda eleme, çeyrek ve yarı final maçları yapılacak.Turnuva, 21 Nisan Pazar günü sona erecek.Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya Türkiye Şampiyonası'nda ilk dörde giren sporcuların katıldığını belirterek, "Sıkletlerinde birinci olan arkadaşlarımız, milli takımı oluşturacak. Bu arkadaşlarımızla haziran başında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." diye konuştu.ANTALYA (AA) -