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Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor
ANTALYA 0
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 - Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor   
 
 Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Abdullah Güven, yazın Toros Dağlarında kesilip biçilen kekiklerin yağını çıkararak geçimini sağlıyor. 
  Akseki ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Abdullah Güven, yazın Toros Dağlarında kesilip biçilen kekikler ile yağ sıkarak geçimini sağlıyor. Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Güven, Orman İşletme Müdürlüğünden aldığı izinle yazın bin 200 metre rakımlı Toros Dağlarında kekik, şalba, andız, mersin, ardıç, defne ve su nanesi topluyor. Daha önce bu otları topladıktan sonra kurutup sattığını belirten Güven, eskiden ilkel yöntemle kekik, elma yağı, defne yağı, andız yağı, su nanesi yağı sıkmaya başladığını, şimdi ise daha gelişmiş yöntemle yaptırdığı kazanlarda bu işi yapmaya devam ettiğini söyledi. 
  Kazanlara koyduğu 8 kilo kekiği 4-5 saat kaynattığını kaydeden Güven, "8 kilo kekikten 100 gram kekik yağı çıkarıyorum. Bunun geliri var. İleride daha gelişmiş olarak bu işi yapmak istiyorum. Yağ çıkarmak oldukça zahmetli bir iş. Sabah saatlerinde başlamış olduğum yağ çıkarma işi yaklaşık dört saat sürüyor" dedi. 
  Ailesiyle biriktirdiği kekik, şalba, defne, su nanesi otlarını kuruttuğunu belirten Abdullah Güven, yağ sıkma işini şöyle anlattı:  
  "Biriken kekikleri kazana doldurup içine su dökerek sabahın erken saatlerinde 300 dereceye varan ısıda ısıtıyoruz. Kazan kaynayınca içerisi buharla dolar. 4 saat sonra buhar soğutulmuş boruların iç yüzüne değince yoğunlaşır ve damla haline gelir. Damlalardan oluşan damıtılmış su bu borudan dışarı akar. Aktığı yere kekik yağı ile karışık damıtılmış kekik suyunun birikmesi için bir kap konur damlalar halinde aşağıya akar. Kap dolup taşınca ilk olarak dışarıya yağ kısmı akar. Birbirinden ayrılan kekik yağı ve kekik suyu kendi kaplarına doldurularak kullanım için saklanır. Bu işlem yaklaşık 8 saat sonra tamamlanır." 
  Bazı bitkilerin yağlarını da soğuk pres yöntemi ile çıkarttığını anlatan Güven, "Menengiç ve çörek otu yağını soğuk pres yöntemi ile çıkartıyorum. Her çıkardığımız yağın ayrı ayrı şifaları vardır. Yağlarını çıkardığımız ürünlerin posalarını kesinlikle atmıyoruz. Posalarını dahi değerlendiriyoruz. Posaları da hayvan yemi olarak satıyoruz. Yağları çıkarmadan bana sipariş verirler. Ben de sipariş üzerine çalışıyorum. Pazarlama sorunum yok" diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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